البوتاجاز الغاز ولا الكهربائي .. اعرفي الفرق و اختاري اللى يناسبك



البوتاجاز الغاز ولا الكهربائي البوتاجاز الغاز ولا الكهربائي



عند التفكير في شراء بوتاجاز يقوم الكثيرون أولاً في البحث عن الشكل والمساحة وطريقة التركيب، ثم تقوم بتجميع ما توصلتى إليه من البحث، ولكن قد نقف في حيرة بين نوع البوتاجاز الغاز والبوتجاز الكهربائي. لذا يستعرض "اليوم السابع" الفرق بينهما وفقاً لموقع " designswan" كما يلي:



الفرق الأساسي

يجب أن تكون على علم بأن الفرق الوحيد بينهما، هي طريقة التوصيل حيث يستخدم الغاز توصيلى بوصلة الغاز الثابتة أو المتحركة ويتم اشعاله بواسطة الكبريت أو الولاعة، أما الكهربائي يتم توصيلة بمصدر كهربائي ويتم إشعال الشعلات بواسطة الاشعال الذاتي.



أيهما أفضل؟

هناك اختلاف حقيقي في المظهر بسبب التقدم في تكنولوجيا المواقد الكهربائية، بينما يتوفر كلا النوعين في مجموعة واسعة من الأشكال، ولكن لا شك في أن الطرازات الكهربائية قد تغيرت كثيرًا على مر السنين، بل وأصبح يتماشى مع شكل ديكور مطبخك.

قد يعجبك أيضا...

عادةً ما يتميز موقد الغاز بشبكات معدنية فوق ألواح الموقد الخزفية، ما يسمح للأواني والمقالي بالراحة فوق اللهب المكشوف، وهو تصميم تقليدي لم يتغير كثيرًا، أما المواقد الكهربائية الحديثة مسطحة تمامًا وتتوهج الشعلات باللون الأحمر عند تسخينها، أو من السيراميك حيث يبدو الموقد المصنوع من السيراميك أو الزجاج أنيقًا وعصريًا، وهو أفضل بكثير من الموديلات القديمة التي تتميز بعناصر تسخين مرتفعة وملفوفة.أيهما أسهل في الصيانة والتنظيف - غاز أم كهرباء؟من السهل إلى حد ما صيانة كل من طرازي الغاز والكهرباء ويجب تنظيف جميع الأفران بغض النظر عن نوعها مرة واحدة على الأقل شهريًا، ومع ذلك يصعب تنظيف مواقد الغاز، يجب إزالة المشابك وأغطية الشعلات الخزفية لتنظيفها تمامًا، وأيضًا من السهل تنظيف المواقد الكهربائية الحديثة لأنها سطح أملس، ولكن تأكد من إيقاف تشغيل جميع الشعلات وتبريدها قبل القيام بذلك، ولإجراء صيانة أكثر جدية، سيكون من الأفضل الاتصال بفني محترف، سواء مع أفران الغاز أو الموديلات الكهربائية، وهذا مهم بشكل خاص لموقد الغاز،إذا كان خط الغاز معيبًا أو به مشكلة ما، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الغاز أو تسرب أول أكسيد الكربون، وكلاهما يحتمل أن يكون قاتلاً وخطرًا.