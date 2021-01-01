التعليم العالي تحدد عن آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموعد النهائى للتقدم لـ الجامعات الأهلية الأربع الدولية، وهي: الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة ، مشيرة إلى أن مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية الأربع يعلن أن آخر موعد للتقدم على الأماكن المحدودة المُتبقية بالبرامج المتميزة للجامعات الأهلية الأربع، سيكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب في الأسبوع المقبل.



أوضحت الوزارة في بيان لها منذ قليل، أنه يمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.



وأكدت الوزارة أن الشهادات المُعادلة تشمل ما يلي: التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها)، طبقًا لقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

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استبعاد الطالب من امتحانات القبول في حالة عدم اتباع الإجراءات المطلوبةوفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية الجديدة، تفاصيل عقد الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي: جامعة الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين، جامعة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الجولة الثانية لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.وأشار منسق الجامعات الأهلية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه سيتم عقد امتحانات القبول لـ 2000 طالب استوفوا أوراقهم للإجراء اختبارات القبول، مؤكدًا أنه سيتم إجراء امتحانات القبول للطلاب بمقر الجامعات الأربعة، فضلًا عن عقد إجراء اختبار القبول للجامعات بالمنزل بمراقبة الكاميرات.