فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة غدًا



طلاب المرحلة الثالثة طلاب المرحلة الثالثة



موعد فتح تقليل الاغتراب 2022 لـ طلاب المرحلة الثالثة، من أكثر الكلمات بحثًا حاليًا عبر محركات البحث جوجل، وذلك بعد إتاحة وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



ومن المقرر أن يتم تفتح باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب غدًا الثلاثاء 13 سبتمبر حتى يوم السبت 17 من ذات الشهر.



ويمكن للطلاب الذين يريدون تقليل الاغتراب 2022 والتحويلات بين الكليات والمعاهد الدخول غدًا الثلاثاء على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل من هـنـا.

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شروط التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطةفيما قالت وزارة التعليم العالي، إنه يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر.وأضافت وزارة التعليم العالي، أن التحويلات بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.معاهد متاحة لطلاب علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2022المعهد العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 237.0المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر 236.0المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 235.0المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 234.0المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) 234.0