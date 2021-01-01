ما القصة .. البحرية الأمريكية تعترف بوجود أجسام طائرة غريبة

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اعترفت البحرية الأميركية بأن لديها المزيد من مقاطع فيديو الأجسام الطائرة المجهولة، لكنها لا تتوقع رؤيتها في أي وقت قريب.



وتحتفظ البحرية الأميركية بمقاطع فيديو غير مرئية لأجسام طائرة مجهولة الهوية (UFOs) أو ظواهر جوية مجهولة (UAP)، كما تفضل وزارة الدفاع (DOD) تسميتها؛ لكنها لن تنشر اللقطات علنًا لأنها ستضر بالأمن القومي، وفق ما كتب متحدث باسم البحرية يوم الأربعاء الماضي.



وجاء القبول رداً على طلب قانون حرية المعلومات (FOIA) الذي قدمه موقع الشفافية الحكومي (The Black Vault)، والذي شارك سابقًا آلاف الصفحات من المستندات المتعلقة بالأطباق الغريبة والتي تم استلامها عبر طلبات FOIA إلى وكالة المخابرات المركزية والوكالات الحكومية الأخرى.

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وقدمت «Black Vault» طلب FOIA إلى البحرية الأميركية في أبريل 2020 بعد يوم واحد فقط من رفع السرية عن ثلاثة مقاطع فيديو «سيئة السمعة» قام بتصويرها طيارون في البحرية تظهر طائرات عالية التقنية تتحرك بطرق تبدو مستحيلة.كما طلب «Black Vault» أن تقوم البحرية الآن بتسليم جميع مقاطع الفيديو الأخرى المتعلقة بـ UAP، وذلك وفق ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص، نقلا عن «لايف ساينس».فبعد أكثر من عامين، ردت الحكومة برسالة أكدت فيها وجود المزيد من مقاطع فيديو UAP ورفضت طلب تسليمها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وكتب غريغوري كاسون نائب مدير مكتب قانون حرية المعلومات التابع للبحرية في رسالة رد «إن نشر هذه المعلومات سيضر بالأمن القومي لأنه قد يوفر للخصوم معلومات قيمة فيما يتعلق بعمليات وزارة الدفاع والبحرية ونقاط الضعف أو القدرات». مضيفا «لا يمكن فصل أجزاء من مقاطع الفيديو للإفراج عنها».وأكد كاسون أن البحرية تمكنت من رفع السرية عن مقاطع فيديو UAP الثلاثة التي تم إصدارها في أبريل 2020 فقط لأن مقاطع الفيديو قد تم تسريبها مسبقًا إلى وسائل الإعلام وبالفعل «جرت مناقشتها على نطاق واسع في المجال العام». وأوضح «أن البحرية اعتبرت أنه من الممكن نشر اللقطات رسميا دون إلحاق مزيد من الضرر بالأمن القومي».ومن المثير للاهتمام، في ردها على طلب «The Black Vault» أن البحرية لم تبذل أي محاولات لإخفاء وجود مقاطع فيديو إضافية لـ UAP.كما ان من الواضح أن هناك المزيد من مقاطع الفيديو لمواجهات UFO التي يتعذر تفسيرها في أرشيف البحرية، ولكن يجب أن يظل عددها وما يصوره لغزًا في الوقت الحالي.مع ذلك، يأخذ الجيش الأميركي التهديد المحتمل لـ UAP على محمل الجد.ففي مايو 2022 عقدت وزارة الدفاع أول جلسة استماع علنية حول الأجسام الطائرة المجهولة منذ الستينيات. وناقشت الجلسة بشكل أساسي تقرير البنتاغون الصادر في يونيو2021 والذي كشف أن طيارين في البحرية الأميركية أبلغوا عن 144 مشاهدة UAP منذ عام 2004.وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستتلقى تمويلًا فيدراليًا لفتح مكتب جديد يركز حصريًا على إدارة التقارير عن مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة من قبل الجيش الأميركي والبحرية والقوات الجوية.