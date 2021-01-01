تفاصيل .. شرطة اسكتلندا تعتقل سيدة خلال إعلان تنصيب الأمير تشارلز



شرطة اسكتلندا تعتقل سيدة شرطة اسكتلندا تعتقل سيدة



ألقت الشرطة في اسكتلندا، القبض على امرأة، بعد حملها لافتة مناهضة للنظام الملكي أثناء إعلان تنصيب الملك تشارلز الثالث في إدنبره العاصمة.



وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، اعتقلت الشرطة البريطانية السيدة، أمس خارج كاتدرائية سانت جيل، حيث من المقرر أن يوضع بها نعش الملكة إليزابيث اليوم.



وقبل لحظات من قراءة البيان، ظهرت السيدة في الحشد المقابل، حاملة لافتة كتب عليها "تبًا للإمبريالية، معًا لإلغاء الملكية".

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وقال متحدث باسم الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تم القبض عليها لاتهامها بخرق الأمن.صيحات استهجانووفقًا للصحيفة البريطانية، سمع بعض الناس صيحات الاستهجان عند إعلان تصيب الملك خلال حدث ادنبره.وأوضحت الشرطة أنه من المقرر أن تمثل هذه السيدة أمام محكمة إدنبره، حيث أُفرِج عنها بناء على تعهد بالمثول في وقت لاحق.تشارلز في إدنبرهووصل الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبره، لمرافقة نعش والدته الملكة إليزابيث حتى رحلتها الأخيرة الاثنين المقبل.ومن المقرر أن يشارك الملك في مرافقة نعش والدته عند نقلها من قصر هوليرود هاوس إلى كنيسة سانت جيل، بصحبة أعضاء العائلة المالكة.ومن المقرر أن يقام قداس تأبين الملكة في تمام الساعة 3 عصرًا بالكنيسة، قبل أن تمكث بها لمدة 24 ساعة.وسيتم السماح للعامة بمشاهدة نعش الملكة الذي يرقد في قاعة كاتدرائية سانت جيل من حوالي الساعة 5:30 مساءً اليوم الاثنين، مع توقع توافد حشود كبيرة.وألقى تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، خطابًا أمام البرلمان لأول مرة بصفته ملكًا قبل أن يسافر بالطائرة إلى اسكتلندا.وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقف الملك تشارلز على منبر قصر ويستمنستر، للتحدث إلى الحشد المجتمع بالقاعة، مؤكدًا أنه تأثر بتكريم والدته.