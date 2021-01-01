القنوات الناقلة .. موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم بنهائي سوبر اليد

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم بنهائي سوبر اليد والقنوات الناقلة

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صورة الخبر: الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في مواجهة قوية اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة كأس السوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت وتقام على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

ومن المنتظر أن تكون المباراة في قمة القوة والإثارة في ظل القوة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب المستويات الفنية المميزة .

وكان الفريق قد حقق الفوز أمس الأحد على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 21-20 بعد مواجهة قوية بين الطرفين.

ومن المقرر أن يعقد الإسباني دانيال جوردو المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب في اللقاء.

المصدر: elbalad

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