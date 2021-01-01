احصل على أحدث Smartwatch بها كل المميزات..ب800 جنيه فقط..

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أطلقت اليوم الساعة الذكية Noise Vision 2 Buzz وابتى تأتي بأحدث عرض بمواصفات وميزات مطورة مع سعر منخفض مقابل ما تقدمه.



سعر ومميزات ساعة Noise Vision 2 Buzz الذكية





تتميز الساعة الذكية Noise Vision 2 Buzz بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 1.78 بوصة في تصميم مربع، بدقة عرض 368 × 448 بكسل وسطوع 500 شمعة في المتر المربع، كما أن الساعة مقاومة للماء بمعيار IP68، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقني.

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بالنسبة للميزات المتعلقة بالصحة ، تم تجهيز الساعة الذكية Noise Vision 2 Buzz بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع معدل التوتر والنوم ، وجهاز مراقبة صحة المرأة، بالإضافة إلى أن الساعة الجديدة قادرة على تتبع 100 نشاط رياضي مع اكتشاف تلقائي لـ 10 أوضاع.تعمل الساعة الذكية Noise Vision 2 Buzz بمعالج واحد فقط، وتقنية TruSync التي توفر الاقتران السريع والاتصال المستقر بجانب استهلاك طاقة منخفض.، تأتي الساعة الذكية مع مكبر صوت وميكروفون مدمجين للاتصال عبر البلوتوث ويمكن للمستخدمين الاتصال من سجلات المكالمات الحديثة والوصول إلى جهات الاتصال المفضلة.توفر ساعة Noise Vision Buzz 2 ما يصل إلى 7 أيام من عمر البطارية، كما إنها نحتوي على ميزات كثيرة مريحة مثل الرد السريع وعرض الإشعارات على الشاشة والتحكم في الكاميرا عن بُعد والتحكم في الموسيقى وميزة العثور على الهاتف وتحديثات الطقس وغيرها الكثير.يبلغ سعر ساعة Noise Vision Buzz 2 حوالي 3500 روبية هندية (أي حوالي 800 جنيه مصري تقريبا) وتتوفر بألوان الأسود والأزرق والبني والرمادي.