تكشف تسريبات مفاجأة مع هواتف آيفون iPhone 15 القادمة

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كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية قد تحدث عددا كبيرا من التغييرات في هواتفها القادمة iPhone 15 ، حيث قد تستغنى عن طرز Pro وإعادة تسميتها Ultra ، كما أن الهواتف ستشهد تغييرا جذريا في نوع الشاحن المستخدم، وهو الأمر الذي قد يثير جدلا واسعا.







وفقا لعد تقارير من الصحفي مارك جورمان في بلومبرج وكذلك المحلل مينج تشي كو فإن هواتف iPhone 15 الصادرة في العام القادم 2023 ، ستصدر بشاحن مختلف تماما عن شواحن الآيفون العادية والتي تعمل من خلال منفذ من نوع lightning ، حيث سيكون الشاحن البديل من نوع USB-C .

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وليس من المؤكد ما إذا كانت سلسلة هواتف iPhone 15 جميعها ستصدر بشاحن من نوع USB-C، أم أن الطرز أو الموديلات الأفضل هي التي ستحصل فقط على الشواحن الجديدة، حيث يعد الأمر أكبر تغيير من نوعه في هواتف آيفون منذ أن أصدرت آبل شاحن lightning منذ 10 سنوات، وفقا لـ Notebookcheck .ومع استمرار الضغوط من المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا على شركة آبل ، فإن الشركة ستبدأ في تطبيق الشواحن الجديدة على هواتف آيفون منذ العام القادم، حيث طالب مجلس الشيوخ الأمريكي الشركة بتوحيد شواحنها أسوة بباقي الشركات الأخرى.كان قد طلب عدد من أعضاء الشيوخ الأمريكي من وزيرة التجارة، جينا ريدموند، على دفع الوزارة نحو معالجة "فوضى الشواحن" وتوحيد الشواحن على جميع الشركات أسوة بخطة الإتحاد الأوروبي.كما يواصل الاتحاد الأوروبي مطالبة شركة آبل بتغيير شواحنها من نوع lightning والبدء فورا بالعمل بشواحن من نوع USB-C كنوع من عملية توحيد لشواحن جميع الهواتف، كنوع من مكافحة الاحتكار، وهو الأمر الذي ترفضه شركة آبل جملة وتفصيلا بكون القرار يحارب الإبداع والتنوع على حد وصفها.وسيخلف هذا القرار مشكلة كبيرة بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل المختلفة من آيفون وآيباد حيث سيجبرهم هذا التغيير على دفع المزيد من الأموال، لشراء شواحن وكابلات جديدة متوافقة مع الأجهزة الجديدة التي ستكون مخصصة للعمل مع منافذ USB-C .