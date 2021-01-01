آبل تصدر تقنية جديدة لآيفون وآيباد في iOS 16..وداعا لكلمات المرور..

تطلق شركة آبل الأمريكية ميزة جديدة ستغير تماما من تجربة المستخدمين، حيث ستستغنى عن تسجيل كلمات المرور التقليدية بتقنية جديدة تسمى Passkeys أو مفاتيح المرور، وذلك ضمن نظام نظام تشغيلها الأحدث iOS 16، والذي ستبدأ في إطلاقه للمستخدمين بداية من غد الإثنين.
وبحسب موقع CNET فإن تقنية Passkeys أو مفاتيح المرور تعتبر تقنية تسجيل دخول جديدة أكثر أمانًا من كلمات المرور في حماية الوصول إلى الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني، وسيتم تفعليها لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي تدعم نظام التشغيل iOS 16 .
وتعد تقنية Passkeys أو مفاتيح المرور سهلة الاستخدام من استخدام كلمات المرور، حيث ستكون قادرة على استبدال ازعاج ضغطات المفاتيح اللازمة لكلمات المرور بفحص القياسات الحيوية من خلال التسجيل ببصمة اليد أو بصمة الوجه.
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