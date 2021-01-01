آبل تصدر تقنية جديدة لآيفون وآيباد في iOS 16..وداعا لكلمات المرور..

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تطلق شركة آبل الأمريكية ميزة جديدة ستغير تماما من تجربة المستخدمين، حيث ستستغنى عن تسجيل كلمات المرور التقليدية بتقنية جديدة تسمى Passkeys أو مفاتيح المرور، وذلك ضمن نظام نظام تشغيلها الأحدث iOS 16، والذي ستبدأ في إطلاقه للمستخدمين بداية من غد الإثنين.



وبحسب موقع CNET فإن تقنية Passkeys أو مفاتيح المرور تعتبر تقنية تسجيل دخول جديدة أكثر أمانًا من كلمات المرور في حماية الوصول إلى الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني، وسيتم تفعليها لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي تدعم نظام التشغيل iOS 16 .



وتعد تقنية Passkeys أو مفاتيح المرور سهلة الاستخدام من استخدام كلمات المرور، حيث ستكون قادرة على استبدال ازعاج ضغطات المفاتيح اللازمة لكلمات المرور بفحص القياسات الحيوية من خلال التسجيل ببصمة اليد أو بصمة الوجه.

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كما ستلعب مفاتيح المرور دورا كبيرا في وقف هجمات التصيد الاحتيالي وإزالة تعقيدات المصادقة الثنائية ، مثل رموز الرسائل القصيرة ، التي تقوي نقاط ضعف نظام كلمة المرور.وتعتبر مفاتيح المرور نوع جديد من بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي تتكون من القليل من البيانات الرقمية التي يستخدمها الكمبيوتر أو الهاتف عند تسجيل الدخول إلى الخادم، حيث توافق على كل استخدام لهذه البيانات بخطوة مصادقة ، مثل فحص بصمة الإصبع أو التعرف على الوجوه أو رمز PIN .ومن المقرر أيضا أن تقوم عدد من شركات التكنولوجيا منها شركة جوجل وكذلك مايكروسوفت في إصدار تقنية مفاتيح المرور لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.