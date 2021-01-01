احذر تطبيقات VPN المجانية شديدة الخطورة

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VPN

يفضل الكثيرين استخدام تطبيقات VPN بكثرة لحماية خصوصيتهم عند الاتصال بالإنترنت، من خلال إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بالموقع ، كما يمكن لمثل هذه التطبيقات التحايل على الرقابة والحظر الجغرافي بالنسبة للمواقع المحجوبة، ولكن يكمن السؤال الأهم، هل هى آمنة كفاية لاستخدامها بشكل مستمر.



وبحسب موقع CNET فإن تطبيقات VPN وخاصة المجانية منها، تعتبر مخاطرة كبيرة عند استخدامها على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث بدلا من تأمين خصوصيتك تقوم بالتجسس على بياناتك الشخصية، وفي كثير من الأحيان اختراقك.

ويجب الحذر من تطبيقات VPN لعدد من الأسباب منها :


عادة لا تكون شبكات VPN “المجانية” مجانية


ويتطلب الحفاظ على خصوصية الأجهزة وحمايتها خبرة اللازمة لشبكات VPN الكبيرة، وهذا الأمر لا يتوفر بشكل مجاني، فيجب على المستخدم إما الدفع مقابل خدمة متميزة ، أو أنك في النهاية ستدفع مقابل خدمات مجانية ولكن سيكون ثمنها هو استخدام بيانات الاستخدام الخاصة بك عندما يتم جمعها بواسطة VPN المجانية والمساومة مع المعلنين أو الجهات الخبيثة، كما يمكن أن تتركك شبكات VPN المجانية أيضًا عرضة للبرامج الضارة.

شبكات VPN تقوم بتسريب بياناتك الشخصية

وتم اكتشاف تطبيقات VPN تحتفظ بسجلات نشاط المستخدمين أو تشاركها، حيث تدعي معظم خدمات VPN أنها لا تتبع أو تحتفظ بسجلات لنشاط المستخدم ، ولكنها تقوم ببيعها للمعلنين والشركات الخارجية دون علم المستخدم أو أخذ إذنه.



تطبيقات VPN تقدم تشفير ضعيف

ويجب مراقبة تطبيقات VPN عند اختيارها حيث تقدم معايير تشفير ضعيفة للغاية، حيث يجب أن يعرف المستخدمون أن تشفير AES-256 و أفضل من خدمات VPN، حيث تقريبًا كل متصفح ويب وتطبيق يستخدم بالفعل AES ، وغالبًا ما يوصف بأنه تشفير "عسكري" وفي هذه الحالة إذا كان تطبيق VPN الخاص بك يوفر فقط تشفير PPTP و L2TP ،فيجب التخلي عن التطبيق فورا.

المصدر: صدى البلد

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