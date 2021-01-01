تؤجل جوجل إطلاق تحديث شهر سبتمبر لهواتف Pixel

قررت شركة جوجل تأجيل دفع تحديث Android 13 لهواتف Pixel المقرر لشهر سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن عملاق البحث قد رصدت مشكلة في التحديث لذا قررت تأجيل دفع هذا الإصدار في الوقت الراهن.
كانت شركة جوجل قد أعلنت عن خططها لإطلاق تحديث Android 13 في 6 من سبتمبر، حيث يأتي هذا التحديث بإصلاحات لعدد من مشكلات النظام، والتي تشمل مشكلة إرتفاع حرارة البطارية وإستنزاف البطارية بشكل سريع في هواتف Pixel.
ولقد ترقب الكثير من مستخدمي هواتف Pixel وصول هذا التحديث لمعالجة هذه المشكلة بشكل خاص، لذا فإن تأخير إطلاق التحديث قد يشير إلى وجود مشكلة دفعت جوجل إلى تأجيل دفع هذا الإصدار.
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