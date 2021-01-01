تؤجل جوجل إطلاق تحديث شهر سبتمبر لهواتف Pixel

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قررت شركة جوجل تأجيل دفع تحديث Android 13 لهواتف Pixel المقرر لشهر سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن عملاق البحث قد رصدت مشكلة في التحديث لذا قررت تأجيل دفع هذا الإصدار في الوقت الراهن.



كانت شركة جوجل قد أعلنت عن خططها لإطلاق تحديث Android 13 في 6 من سبتمبر، حيث يأتي هذا التحديث بإصلاحات لعدد من مشكلات النظام، والتي تشمل مشكلة إرتفاع حرارة البطارية وإستنزاف البطارية بشكل سريع في هواتف Pixel.



ولقد ترقب الكثير من مستخدمي هواتف Pixel وصول هذا التحديث لمعالجة هذه المشكلة بشكل خاص، لذا فإن تأخير إطلاق التحديث قد يشير إلى وجود مشكلة دفعت جوجل إلى تأجيل دفع هذا الإصدار.

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ويمكن للمستخدمين التحقق من وصول التحديث إلى الهواتف عبر التوجه إلى الإعدادات، ومن ثم النظام ومنه إلى تحديث النظام.يذكر أن واحدة من المميزات المرتقبة في تحديث Android 13 هي ميزة”Face Unlock” التي تقدم لمستخدمي هواتف Pixel 6 Pro، والتي تدعم المستخدم في إستخدام كفاءة مستشعر كاميرة الهاتف الأمامية لإنشاء مسح كامل للوجه مع خرائط للوجه بتفاصيل أكثر دقة.كما يأتي التحديث بميزة “Emojify” التي تقدم في لوحة مفاتيح “Gboard QWERTY” والتي تدعم إضافة emoji لرسائل المستخدم، مع رموز تعبيرية تتميز بسمات خاصة.