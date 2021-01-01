تعمل شاومي على تطوير هاتف Redmi Note 11 Pro 2023



Redmi Note 11 Pro 2023 Redmi Note 11 Pro 2023

رصد موقع Xiaomiui إصدار شاومي القادم Redmi Note 11 Pro 2023 في قاعدة بيانات IMEI، كما كُشِف عن بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.



سجل هاتف Redmi Note 11 Pro 2023 في قاعدة بيانات IMEI بنموذج رقم 2209116AG، حيث يشير حرف “G” إلى أن هذا الإصدار مخصص للأسواق العالمية.



ولقد جاء هاتف Note 10 Pro بنموذج K6، بينما سجل هاتف Redmi Note 11 Pro 2022 بنموذج رقم K6A، من جانب أخر لم تؤكد شاومي على أن Note 11 Pro 2023 يأتي بمميزات أفضل من Note 10 Pro أو لا.

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أيضاً تشير أرقام 2209 في نموذج هاتف Redmi Note 11 Pro 2023 إلى أن هذا الإصدار ينطلق رسمياً في شهر سبتمبر من هذا العام.ولقد قدمت شاومي هاتف Redmi Note 10 Pro في شهر مارس من 2021، ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، وأبعاد 20:9، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.كما يتميز الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI 13، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يضم Redmi Note 10 Pro مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، ويأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للقطات macro، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5020 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ولقد جاء Redmi Note 10 Pro بمعالج Snapdragon 732G.