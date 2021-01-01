تشارك Realme صور فتح الصندوق لهاتف GT Neo 3T



Realme Realme

تعقد Realme مؤتمرها القادم في 16 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف GT Neo 3T، ولقد شاركت Realme صور لفتح صندوق الهاتف قبل الإعلان المرتقب.



أوضحت الصور التشويقية التي شاركتها Realme اليوم تفاصيل تصميم هاتف GT Neo 3T من خلال صور حية لهذا الإصدار وأيضاً محتوى الصندوق الخاص بالهاتف.



وتؤكد الصور التشويقية على أن محتوى صندوق Realme GT Neo 3T يتضمن وحدة الهاتف، مع كابل USB-A إلى USB-C ووحدة محول الشحن SuperDrat، مع حافظة للغطاء الخلفي للهاتف، مع دبوس لفتحة الشريحة.

قد يعجبك أيضا...

بينما تظهر وحدة الهاتف بتصميم فائق النحافة لإطار الشاشة، كما يضم ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيمن من الشاشة.أيضاً يأتي الهاتف بتصميم منحني من الجهة الخلفية وجوانب الهاتف، ويأتي زر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن، وفي الجانب الأيسر يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات.وفي الجزء السفلي يضم هاتف GT Neo 3T منفذ USB C، وفتحة SIM، مع مكبرات صوتية، أيضاً أوضحت التسريبات أن Realme GT Neo 3T يأتي بشاشة AMOLED E4 بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة 5 جيجا بايت رام من الذاكرة الإفتراضية، ويضم الهاتف سعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED مزدوج، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.