إعلان من Nvidia لحدث GeForce RTX 40 المرتقب

شاركت Nvidia إعلان تشويقي اليوم للتأكيد على موعد الحدث القادم في 20 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 40.
تستعد شركة Nvidia لإطلاق جيل جديد من إصدارات كرت الشاشة، حيث أكد إعلان تشويقي جديد من الشركة على خطط الشركة لإطلاق جيل جديد من إصدارات GeForce، ومن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن سلسلة GeForce RTX 40.
ولقد شارك الإعلان التشويقي “Jensen Huang” الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، حيث جاء الإعلان التشويقي بعبارة “GeForce Beyond”، ومن المتوقع أن تكشف الشركة أيضاً عن الجيل الجديد من معمارية كرت الشاشة خلال الحدث والتي تعرف الآن برمز”Lovelace”، والتي تأتي بعد معمارية Ampere الحالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!