إعلان من Nvidia لحدث GeForce RTX 40 المرتقب

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شاركت Nvidia إعلان تشويقي اليوم للتأكيد على موعد الحدث القادم في 20 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 40.



تستعد شركة Nvidia لإطلاق جيل جديد من إصدارات كرت الشاشة، حيث أكد إعلان تشويقي جديد من الشركة على خطط الشركة لإطلاق جيل جديد من إصدارات GeForce، ومن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن سلسلة GeForce RTX 40.



ولقد شارك الإعلان التشويقي “Jensen Huang” الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، حيث جاء الإعلان التشويقي بعبارة “GeForce Beyond”، ومن المتوقع أن تكشف الشركة أيضاً عن الجيل الجديد من معمارية كرت الشاشة خلال الحدث والتي تعرف الآن برمز”Lovelace”، والتي تأتي بعد معمارية Ampere الحالية.

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من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Nvidia تعمل على تطوير RTX 4080 و RTX 4090، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى خطط الشركة لإطلاق RTX 4090 في يوليو، كما أشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بتعزيز كبير في الآداء مقارنة بإصدارات الشركة الحالية RTX 3090 وRTX 3090 Ti.أيضاً من المقرر أن تستمر الشركة في توفير سلسلة كرت الشاشة RTX 30 في الأسواق إلى جانب الإصدارات المقرر إطلاقها قريباً من سلسلة RTX 40، على أن يتم تعديل الأسعار المميزة للإصدارات الحالية من سلسلة RTX 30.