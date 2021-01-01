تعرف على الإعلانات المتوقعة من ابل في حدث الشركة القادم في أكتوبر

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ينطلق الشهر المقبل حدث جديد لعملاق التكنولوجيا ابل لكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة الآيباد، مع إصدارات جديدة من أجهزة ماك، إلى جانب موعد إطلاق الإصدارات الثابتة من تحديث macOS Ventura وأيضاً تحديث iPadOS 16.



تستمر شركة ابل في جذب الأضواء لكشف التقاب عن مزيد من إصدارات الشركة، حيث تعقد مؤتمرها القادم في شهر أكتوبر للإعلان عن أجهزة الشركة الجديدة وأيضاً موعد دفع الإصدار الثابت من تحديث البرمجيات للمستخدمين.



أجهزة iPad Pro الجديدة

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وتعد الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro المحور الرئيسي لهذا الحدث، حيث تخطط عملاق التكنولوجيا لإطلاق اثتان من الإصدارات الجديدة على أن يأتي الإصدار الأول بحجم 11 إنش وشاشة LCD، بينما يأتي الإصدار الثاني بشاشة miniLED وحجم 12.9 إنش، كما يدعم الإصدارين رقاقة معالج M2.كما تشير التسريبات إلى أن ابل تدعم الأجهزة الجديدة بعمر أطول للبطارية من خلال ملحق للجهاز، كما تدعم الأجهزة نظام MagSafe.الجيل 10 من أجهزة iPadأيضاً يعد الجيل العاشر من أجهزة iPad من بين الأجهزة المتوقعة من ابل، حيث يأتي هذا الإصدارات بتغييرات كبيرة في التصميم، والتي قد تتضمن منفذ USB C، حيث من المقرر أن يتيح المنفذ للجهاز الإتصال بالشاشات الخارجية بتجربة سلسة.كما تشير التسريبات إلى أن ابل تدعم هذا الإصدار بتحسيات في تقنية الشاشة التي قد تأتي Retina، مع جودة أعلى في العرض، وتغطية لونية من DCI-P3 بتدرج أكبر، مع زيادة في حجم الشاشة من 10.5 إلى 10.9 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن الشاشة تأتي بسطوع أعلى، على أن يدعم هذا الإصدار معالج A14 Bionic.أجهزة MacBook Pro الجديدةأيضاً من المتوقع أن تقدم ابل خلال الحدث جهاز MacBook Pro بحجم 14 و16 إنش، مع معالجات الشركة الجديدة M2 Proو M2 Max، إلا أن هذه التفاصيل لم تؤكد حتى الآن، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.نظارة ابل للواقع المختلطشغلت نظارة ابل للواقع المختلط العديد من التسريبات في الفترة السابقة، وتشير التوقعات إلى خطط ابل للإعلان الرسمي عن النظارة خلال حدث الشركة المقرر عقده في أكتوبر، على أن تنطلق رسمياً في بداية 2023.تحديثات iPadOS 16 وmacOS Venturaتشير التوقعات إلى خطط ابل للكشف عن موعد رسمي لبدء دفع تحديثات iPadOS 16 وmacOS Ventura للمستخدمين، والتي تتضمن مجموعة جديدة من المميزات.