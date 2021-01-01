تستعد Realme لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme على خطط الشركة لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية قريباً.
كانت شركة Realme قد أطلقت هاتف Realme GT 2 Master في السوق الصيني كأول إصدار للشركة يأتي بمعالج 8+ Gen 1، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار بمعالج كوالكوم في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف المرتقب هو نموذج من الإصدار الخاص Realme GT 2 Master.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار المرتقب خلال إحتفالات الشركة بمرور 4 سنوات على إنطلاق الشركة، والتي تضم الآن 140 مليون مستخدم في الأسواق العالمية.
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