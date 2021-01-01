تستعد Realme لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تستعد Realme لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية

صورة الخبر: Realme
Realme

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme على خطط الشركة لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية قريباً.

كانت شركة Realme قد أطلقت هاتف Realme GT 2 Master في السوق الصيني كأول إصدار للشركة يأتي بمعالج 8+ Gen 1، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار بمعالج كوالكوم في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف المرتقب هو نموذج من الإصدار الخاص Realme GT 2 Master.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار المرتقب خلال إحتفالات الشركة بمرور 4 سنوات على إنطلاق الشركة، والتي تضم الآن 140 مليون مستخدم في الأسواق العالمية.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف SD8+G1 Realme بتصميم أفضل من الإصدارات المنافسة في الأسواق بنفس الرقاقة، ومن المتوقع أن تأتي إصدارات 2023 من هواتف Realme GT بتصميم نتوء الشاشة، مع تحسينات في التصميم، والشاشة، وعمر البطارية وأيضاً تقنية الشحن.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستعد Realme لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35878

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager