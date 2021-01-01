تستعد Realme لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة Realme على خطط الشركة لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في الأسواق العالمية قريباً.



كانت شركة Realme قد أطلقت هاتف Realme GT 2 Master في السوق الصيني كأول إصدار للشركة يأتي بمعالج 8+ Gen 1، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار بمعالج كوالكوم في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف المرتقب هو نموذج من الإصدار الخاص Realme GT 2 Master.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار المرتقب خلال إحتفالات الشركة بمرور 4 سنوات على إنطلاق الشركة، والتي تضم الآن 140 مليون مستخدم في الأسواق العالمية.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف SD8+G1 Realme بتصميم أفضل من الإصدارات المنافسة في الأسواق بنفس الرقاقة، ومن المتوقع أن تأتي إصدارات 2023 من هواتف Realme GT بتصميم نتوء الشاشة، مع تحسينات في التصميم، والشاشة، وعمر البطارية وأيضاً تقنية الشحن.