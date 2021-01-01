يختبر ”واتس آب” ميزة جديدة ستغير المحادثات الجماعية إلى الأبد

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يعمل الواتساب WHATSAPP على تغيير كبير في محادثات الجماعية.



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كشفت نسخة مبكرة من التحديث القادم أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة Meta يختبر طريقة لإدارة مجموعات متعددة في وقت واحد.

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ووفقًا لموقع ذا صن، ميزة العلامة التجارية الجديدة المسماة "المجتمعات" قيد التطوير منذ شهور وسيتم إتاحتها في التحديث المستقبلي.المجموعات هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا للدردشة داخل التطبيق المملوك لـ Facebook، لكن وجود مجموعات متعددة قد يكون في بعض الأحيان أمرًا فوضويًا - ويصعب تتبعه.عندما يتم طرحه ، سيتيح لك إرسال رسائل إلى مجموعات متعددة في وقت واحد، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لديك مجتمع عمل يحتوي على الكثير من المجموعات الأصغر بداخله.قال الواتساب:"إنه مكان خاص يتمتع فيه مديرو المجموعات بمزيد من التحكم في بعض المجموعات على WhatsApp ، وهو متاح في التحديث المستقبلي للتطبيق".أضاف "أنها مثل الدردشة الجماعية ، ويمكن لمسؤولي المجموعة ربط المجموعات الأخرى في المجتمع."وتابع "سيكون من الممكن الوصول إلى الجميع في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل إلى جميع المشاركين في تلك المجموعات المرتبطة بالمجتمع.