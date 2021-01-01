بالفيديو : من الأسرع.. بورشه كايين أم أودي R8؟

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تعتبر أودي وبورشه من أفضل مصنعي السيارات الرياضية القوية في ألمانيا والعالم أيضا لذلك أطلق موقع Carwow الإنجليزي فيديو لسباق سحب بين سيارتين من الشركتين السابق ذكرهما لمعرفة من الأفضل والأقوى بينهما، حيث تبين أن السيارة الأولى هي بورشه كايين تربو GT، والسيارة الثانية هي أودي R8.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذاين الموديلين من بورشه وأودي وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: