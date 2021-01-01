تستعد بي واي دي للكشف عن سيارتها الكهربائية "أتو 3" في الهند



"أتو 3" "أتو 3"

تستعد شركة صناعة السيارات الصينية " بي واي دي BYD" للكشف عن سيارتها الكهربائية 3 Atto للسوق الهندي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 ما بين أكتوبر وديسمبر ، على أن يتم تقديمها خلال معرض السيارات بمدينة "دلهي" في يناير 2023.

وتم بناء 3 Atto على منصة E3 ، ويبلغ طولها 4.5 متر تقريبًا.. وتمامًا مثل e6 التي تنتمي لفئة الـ MPV، سيتم تصنيعها بمصنع BYD في منطقة Sriperumbudur في ولاية تاميل نادو ، بالقرب من مدينة تشيناي عاصمة الولاية.



ومن المقرر بدء مبيعات السيارة في أوائل العام المقبل وفقًا لتصريحات "سانجاي جوبالاكريشنان" نائب الرئيس الأول للشركة في الهند، كما أكد أنه سيتم توسيع البنية التحتية لشبكات شحن السيارات الكهربائية لتشمل 25 مدينة في البلاد خلال عام.

وفقًا لـ جوبالاكريشنان، تعتقد BYD أن وتيرة الكهربة ستنتعش بسرعة في الهند وستشكل 25 بالمائة على الأقل من قطاع السيارات بحلول عام 2030، كما تأمل BYD أن يرتفع الطلب على e6 إلى 150 سيارة شهريًا بدلأ من 75 سيارة حاليًا.



الجدير بالذكر أن بي واي دي استطاعت التفوق على تسلا في العديد من الأسواق ومنها الهند، حيث تطمح الشركة الصينية لأن تقدم سياراتها في الهند في كافة المناطق الرئيسية.