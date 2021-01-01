الظهور الأول لـ"شيفرولية إيكوينوكس" الكهربائية موديل 2024..بمدى يصل إلى 402 كم..



شيفرولية إيكوينوكس شيفرولية إيكوينوكس

تحرص صانعة السيارات الأمريكية "شيفروليه Chevrolet" على الحضور الدائم لسياراتها الكهربائية على الساحة، حيث أزاحت الستار مؤخرًا عن السيارة "إكوينوكس Equinox" الكهربائية موديل 2024، والتي من المقرر إطلاقها في خريف العام القادم 2023 على أن يتم إطلاق الفئة 2RS منها أولاً، بينما تتبعها الفئة القياسية 1LT لاحقًا والتي يبدأ سعرها من 30،000 دولار (ما يعادل 580 ألف جنيه).



المظهر الخارجي



مقارنةً بأبعاد نسخة "إكوينوكس" الحالية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، يزيد عرض النسخة الكهربائية بحوالي 70 مم، بينما يقل ارتفاعها بمقدار 25.4 مم، وتتوفر السيارة في فئات LT و RS، حيث تتميز LT بواجهة أمامية من نفس لون طلاء السيارة، أما RS فتتمتع بشبكة أمامية سوداء على واجهتها الأمامية.

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وبخصوص مساحة التخزين في الخلف فتصل سعتها القصوى إلى 1,614 لتر عند طي المقاعد الخلفية، وتوجد أرضية تحميل ذات مستويين، ليكون السطح إما متدفقًا مع فتحة الباب أو منخفضًا.المقصورة الداخليةتأتي الفئة الأساسية 1LT من "إكوينوكسEV" بشاشة عدادات رقمية وشاشة ترفيه وعرض البيانات كلاهما بمقاس 11 بوصة، كما تتضمن تجهيزات الأمان القياسية في جميع الفئات: نظام فرامل طوارئ أوتوماتيك، مؤشر متابعة المسافة، ونظام تنبيه قبل وقوع اصطدام أمامي، و نظام للحفاظ على المسار، مساعد ركن خلفي، مصابيح أمامية أوتوماتيك.وتتميز الفئة 2LT بشريط إضاءة LED عند الواجهة، أما داخل المقصورة فهناك خاصية ضبط مقعد السائق كهربائيًا في ثمانية اتجاهات، ومقاعد أمامية وعجلة قيادة مزودة بخاصية تدفئة.. وتتوفر بعض المزايا الاختيارية مثل شاشة الترفيه وعرض البيانات بمقاس يصل إلى 17.7 بوصة، ونظام مثبت السرعة التكيفي، إلى جانب نظام مساعدة السائق المتطور Super Cruise.تتشابه الفئة 2RS إلى حد كبير مع الفئة 2LT السابقة من حيث الإعدادات والوظائف القياسية، إلا انها تحصل على عجلات عجلات مقاس 20 بوصة ذات لون داكن ، بدلاً من مقاس 19 بوصة.وتأتي المزايا الاختيارية السابقة كتجهيزات قياسية في الفئة 3LT، وهي شاشة الترفيه والبيانات مقاس 17.7 بوصة ونظام تثبيت السرعة التكيفي.. بالإضافة إلى خاصية ضبط مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا في ستة اتجاهات، مقاعد أمامية بنظام تهوية، مقاعد خلفية بنظام التدفئة، ونظام تحكم في درجة الحرارة ثنائي التوزيع. وتشمل الخيارات الأخرى نظام صوت Bose، شاشة عرض رأسي، مرآة الكاميرا الخلفية ، و نظام Super Cruise.وأخيرًا تنفرد الفئة الأعلى 3RS بحصولها على عجلات مقاس 21 بوصة غلى جانب عجلة قيادة بقاعدة مسطحة، ويمكن للعميل إضافة شاحن 19.2 كيلووات، مع الخيارات الأخرى السابقة وهي نظام صوت Bose، وشاشة عرض رأسي، و نظام Super Cruise.منظومة القوةتتوفر سيارة "إكوينوكس" الكهربائية باثنين من أنظمة الحركة؛ الأول يعتمد على نظام الدفع الأمامي ويتمتع بقوة 210 حصان، وعزم دوران 328 نيوتن متر، بينما يعتمد الآخر على نظام الدفع الكلي للعجلات وترتفع القوة الحصانية إلى 290 حصان، وعزم دوران 469 نيوتن متر.تعتمد السيارة على بطاريات Ultium التي طورتها "جنرال موتورز"، ولكن لم تفصح شيفروليه بعد عن السعة المحددة لهما، ومع ذلك فهناك مدى تقريبي يبدأ من 402 كم للإصدار القياسي ويصل إلى 450 كم في أعلى فئة.خيارات الشحنوفيما يتعلق بالشحن، تدعم السيارة الكروس اوفر الكهربائية، 11.5 كيلووات في الإصدار AC، بينما يمكن الاختيار الفئة الأعلى 3RS eAWD ليزيد هذا الرقم إلى 19.2 كيلووات، كما يحدث الشحن سريع التيار بسرعة تصل إلى 150 كيلووات.ولاختيارات إضافية لـ 3RS eAWD يمكن الاستفادة من الشاحن 19.2 كيلو واط واستخدام ما يصل إلى 3 كيلو واط من الطاقة حيث يمكن للسائق تشغيل معدات التخييم أو المثقاب أو غيرها من الملحقات الكهربائية عند توقف السيارة.بعد طرح الفئة 2RS في خريف العام القادم 2023، تخطط شيفروليه لطرح باقي الفئات بالتتابع على مدار الـ 12 شهرًا المتوالية، ليتم طرح 3RS و من ثم 3LT بعد ذلك ، وسيكون 1LT من بين الفئات النهائية التي سيتم إطلاقها.