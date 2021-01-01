الكشف عن فولكس واجن ID.XTREME كسيارة كهربائية للطرق الوعرة

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فولكس واجن ID.XTREME

كشفت فولكس واجن عن سيارة الطرق الوعرة ID.XTREME الكهربائية الاختبارية.

تأتي السيارة بشكل واضح على أساس شقيقتها ID.4، وتتميز ID.XTREME بنظام لدفع كلي ونظام تعليق مرتفع مع صدامات رياضية وإطارات خاصة. وتأتي السيارة لقياس إقبال عملاء فولكس واجن على سيارة كهربائية للطرق الوعرة. وحصلت السيارة على قوة إضافية لمحركاتها الكهربائية وتنتج فولكس واجن ID.XTREME قوة 377 حصان، أي أكثر بـ 86 حصان من شقيقتها ID.4 GTX التي تعتبر السيارة الإنتاجية الأقوى في عائلتها. وفي الداخل تحمل السيارة مقاعد جديدة مع فرش من الكانتارا واللمسات البرتقالية لتتناسب مع المظهر العام. ولكن لم تكشف الشركة عن أي صور داخلية.

قالت فولكس واجن “نحن حريصون حقاً على معرفة كيف يتفاعل عشاق الحركة الكهربائية مع السيارة. استنادًا إلى التعليقات الواردة من مجتمعنا سنقرر كيفية المضي قدمًا في المشروع”.

المصدر: سعودى شفت

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