أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 في مصر، تداولات الصباح على استقرار في السوق المحلية.



وتأثر سعر الذهب في محلات الصاغة منذ بداية أمس الأحد، بالإجازة الأسبوعية للذهب في البورصة العالمية، يومي السبت والأحد.



سعر الذهب اليوم فى مصر (شراء)

سعر الذهب عيار 24 نحو 1270.75 جنيه

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