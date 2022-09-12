أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 12-9-2022



أسعار الدولار أسعار الدولار

شهدت أسعار الدولار فى البنوك المصرية ارتفاعا بقيمة 11 قرشا على مدار الأسبوع الماضى .



ونستعرض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.34جنيه للشراء و 19.37جنيه للبيع مقارنة 19.26 جنيه الاثنين الماضى بإرتفاع 11 قروش.

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