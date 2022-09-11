صرف فروق أسعار بـ8 مليارات جنيه للشركة الصينية لتنفيذ 5 أبراج بالعلمين

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مصادر: 19 مليار جنيه استثمارات قائمة لأعمال تشطيب 18 برجا بالمدينة و4.25 مليار جنيه لأساسات «مارينا العلمين»



وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على صرف فروق أسعار تقارب من 8 مليارات جنيه لصالح الشركة الصينية المنفذة لمشروعات أبراج الدوان التاون بالعلمين الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.



أضافت المصادر أن المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار تكاليف التنفيذ لمشروع الأبراج الخمسة الذى تنفذها شركة «سى إس سى آى سى» الصينية بالمنطقة الجنوبية بالعلمين الجديدة.



تابعت: ارتفعت التكلفة الاستثمارية لمشروعات الأبراج الخمسة بنحو 8 مليارات جنيه لتصل إلى 38 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه تمثل قيمة أمر الإسناد الذى أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الشركة الصينية التى خاطبت الهيئة للموافقة على فروق الأسعار.

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ويلزم القانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية جهات الإسناد المختلفة بصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الأول من قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بما يسمح بصرف تعويضات للمقاولين المتضررين دون التقييد بفترة زمنية.ويتكون مشروع الشركة الصينية من 5 أبراج، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترا (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرا، وعدد (2) برج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا)، بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، بالإضافة إلى برجين مكونين من 54 طابقا للبرج، بإجمالى مساحة بنائية 314 ألف متر، تشمل كبائن بمساحة 2500 متر مربع لكل برج، ويشمل مشروع البرج الأيقونى عدد 94 كابينة بإجمالى مساحة بنائية 7000 متر مربع.وفى سياق متصل، قدرت المصادر قيمة الاستثمارات القائمة لمشروعات الأبراج وعددها 23 برجا بنحو 24 مليار جنيه منها ما يقارب 19 مليار جنيه لأبراج المرحلتين الاولى والثانية تمثل تكاليف أعمال التشطيبات بواقع 15 برجا بالمرحلة الاولى بتكلفة 15 مليار جنيه، وثلاثة أبراج بالمرحلة الثانية تنفذها شركة سياك بتكلفة أربعة مليار جنيه للتشطيبات، وذلك بخلاف ابراج مارينا العلمين وتضم خمسة أبراج فى مرحلة الأساسات باستثمارات قائمة 4.25 مليار جنيه يتولى تنفيذها شركات حسن علام وأوراسكوم للإنشاءات.ويشمل قطاع الإسكان بالعلمين الجديدة عمارات الداون تاون وامتداده، والأبراج الشاطئية، وأبراج مارينا العلمين، وأبراج الداون تاون، وكمبوند 700 فدان، والحى اللاتينى، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر، والإسكان المتميز، بينما قطاع الخدمات يضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، بالإضافة إلى مدرسة للتعليم الأساسى، وممشى سياحى.