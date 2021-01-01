يكتشفون خبراء علاج للملاريا ويتوقعون بأنه سيغير العالم

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مرض الملاريا من الأمراض المميتة التي يعاني منه الكثير حول العالم، حيث يصاب ما يقرب من 290 مليون شخص بالملاريا كل عام، ويموت أكثر من 400 ألف شخص بسبب هذا المرض الفتاك، وكشف مجموعه من الخبراء بأنه أخيرا تم اكتشاف علاج للملاريا، ويتوقع الفريق أنه سوف يتم طرح هذا العلاج العام المقبل، وذلك بعد أن أظهرت التجارب حماية تصل إلى 80? من المرض الفتاك.



وأشار العلماء أن لقاحهم رخيص الثمن ولديهم بالفعل صفقة لتصنيع أكثر من 100 مليون جرعة سنويًا، وقالت منظمة «ملاريا نو مور» الخيرية إن التقدم الأخير يعني أن الأطفال يموتون بسبب الملاريا في حياتنا، وذلك بحسب «بي بي سي».



ولقد استغرق تطوير لقاحات فعالة أكثر من قرن لأن طفيلي الملاريا، الذي ينتشر عن طريق البعوض، معقد ومراوغ بشكل مذهل، فهو هدف متحرك باستمرار، وأشكال متغيرة داخل الجسم، مما يجعل من الصعب أيجاد لقاح ضدة، وفي العام الماضي، أعطت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر التاريخي لأول لقاح - طورته شركة الأدوية العملاقة GSK - لاستخدامه في إفريقيا.

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ومع ذلك ، يزعم فريق أكسفورد أن نهجهم أكثر فعالية ويمكن تصنيعه على نطاق أكبر بكثير، ونُشرت نتائج التجارب لـ 409 أطفال في نانورو ، بوركينا فاسو ، في مجلة لانسيت للأمراض المعدية . يُظهر ثلاث جرعات أولية متبوعة بجرعة معززة بعد عام يعطي حماية تصل إلى 80 ?.وقال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر في الجامعة: «نعتقد أن هذه البيانات هي أفضل البيانات حتى الآن في المجال مع أي لقاح للملاريا، وسيبدأ الفريق عملية الحصول على الموافقة على لقاحهم في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن القرار النهائي سيتوقف على نتائج تجربة أكبر لـ 4800 طفل من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام.وقال البروفيسور هيل «إن اللقاح - المسمى R21 - يمكن تصنيعه مقابل بضعة دولارات و يمكننا حقًا أن نتطلع إلى خفض كبير جدًا في هذا العبء الرهيب للملاريا»وأضاف: «نتمنى أن يتم نشرها وإتاحتها وإنقاذ الأرواح ، بالتأكيد بحلول نهاية العام المقبل»كانت الملاريا واحدة من أكبر الأمراض التي تصيب البشرية منذ آلاف السنين وتقتل في الغالب الأطفال والرضع. لا يزال المرض يقتل أكثر من 400000 شخص سنويًا حتى بعد التقدم الكبير في استخدام الناموسيات والمبيدات الحشرية والأدوية.لقاح الملاريا هذا هو الرابع عشر الذي عملت عليه البروفيسور كاتي إيور في أكسفورد لأن هذا ليس مثل كورونا حيث لدينا سبعة لقاحات على الفور ستعمل، فهي أصعب من كورونا بكثير.ويتم تصنيع اللقاحات باستخدام مزيج من البروتينات من طفيلي الملاريا وفيروس التهاب الكبد B ، لكن نسخة أكسفورد تحتوي على نسبة أعلى من بروتينات الملاريا. يعتقد الفريق أن هذا يساعد جهاز المناعة على التركيز على الملاريا بدلاً من التهاب الكبد.ولقد مهد نجاح لقاح GSK جزئيًا الطريق أمام أكسفورد لتكون متفائلة بإطلاق لقاحها العام المقبل - على سبيل المثال من خلال تقييم مدى جدوى برنامج التطعيم في إفريقيا.من الصعب إعطاء مقارنة مباشرة بين اللقاحين. خضعت GSK لتجارب كبيرة في العالم الحقيقي ، في حين أن بيانات أكسفورد قد تبدو أكثر فاعلية بسبب تقديمها قبيل ذروة موسم الملاريا في بوركينا فاسو.وقالت البروفيسور أزرا غني ، رئيسة قسم وبائيات الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن ، إن نتائج التجربة "مرحب بها للغاية" ، لكنها حذرت من أن الحصول على لقاحات في السلاح سيستغرق أموالًا.وقال البروفيسور غني «بدون هذا الاستثمار ، فإننا نجازف بخسارة المكاسب التي تحققت على مدى العقود الماضية ونشهد موجة متزايدة من الملاريا».