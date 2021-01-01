تزيل الشرطة الأمريكية متفجرات من منزل بولاية إلينوي

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متفجرات

تلقت قوات الأمن في ولاية إلينوي الأمريكية، بلاغاً يفيد بالعثور على جسم غريب مشتبه فيه مواد متفجرة، داخل أحد المنازل في الولاية.

وقامت قوات الأمن باستعداء فرقة متفجرات، إلى منزل عندما اتصل السكان بالسلطات بشأن "بقايا حرب قديمة" ربما كانت قنبلة يدوية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة "يو بي أي" الأمريكية.

وقالت قرية "ويستشيستر"، في منشور ليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم استدعاء الشرطة إلى منزل أفاد سكانه بالعثور على "بقايا حرب قديمة" ربما كانت عبوة ناسفة.

وتظهر صورة نشرتها الشرطة ما يبدو أنه قنبلة يدوية قديمة، ربما يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الشرطة أن المتفجرات المشتبه بها أزيلت من مكان الحادث بواسطة فرقة تفجير مقاطعة كوك، ولم يتضح من أين جاء الجسم أو المدة التي قضاها في المنزل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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