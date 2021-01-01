المشروبات الغازية الدايت تضر بصحة القلب

المياه الغازية الدايت قد تكون البديل الأفضل بالنسبة لك حتى لا تحصل على مزيد من السعرات الحرارية التي تضيفها السكريات الموجودة في المشروبات الأخرى، ولكن ما لم تضعه في الحسبان أن هذه المشروبات الغازية الدايت تحتوي على محليات صناعية بديل للسكر لا تكسبك مزيد من السعرات ولكن تسبب زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
فالمحليات الصناعية تلك المواد الكيميائية منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية والتي تستخدم كبديل للسكر في تحلية العديد الأطعمة والمشروبات لا يجب اعتبارها بديل آمن للسكر فهي قد تكون كافية للإضرار بقلبك بحسب دراسة استمرت 10 سنوات قام بها باحثون فرنسيون وتم نشرها في المجلة الطبية البريطانية.
حلل الباحثون بيانات لأكثر من 100 الف مشارك ممن تبلغ أعمارهم 42 عام في المتوسط وبعد مقارنة ما تناولوه لمدة 3 أيام بسجلاتهم الصحية توصلت الدراسة إلى أن 37% من المجموعة ممن يشربون عبوة فردية واحدة من المشروبات الغازية الدايت وجد بينهم 1502 حالة إصابة ما بين نوبة قلبية وسكتات دماغية وحالات ذبحة صدرية ذلك الألم في الصدر الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب وعملية لتوسيع الشرايين المسدودة بحسب موقع ديلي ميل.
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