نصائح لحواء .. للحفاظ على اللون الطبيعى للشفاه وجعلها جذابة

الجميع يعتنى ببشرته ويهتم بها بشكل كبير مع الاعتناء بها بشراء أدوات العناية بالبشرة، وينسى البعض العناية بالشفاه برغم أنها أكثر حساسية من بشرة الوجه ولأنها بعد العناية بها تعطى مظهر جميل للوجه، وجذاب، ويوجد بعض الطرق التي تجعل الحماية للشفاه أمر هام بلونها الوردي الطبيعي الذى يضفى مظهر ناعم، وفقاً لموقع"femina".
الابتعاد عن البقع
قد تترك السوائل الداكنة بعض البقع، مثل شرب الشاي والقهوة والسوائل الأخرى الداكنة، وهو ما يسبب تغير لون الشفاه، وإذا كان من الصعب تجنب شربها فيمكن تناول بعض تلك السوائل والمشروبات عن طريق الشفاط.
تقشير الشفاه
في بعض الأحيان تبدو الشفاه أغمق لأن خلايا الجلد الميتة تكون طبقة خفيفة على البشرة، ولهذا يجب تقشير الشفاه بشراء مقشر الشفاه، أو تصنيعه في المنزل بزيت زيتون أو العسل والسكر الحبيبى، وتفرك الشفاه برفق ثم يتم مسحها ولا يجب نسيان وضع بلسم الشفاه المرطب بعد ذلك.
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