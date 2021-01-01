نصائح لحواء .. للحفاظ على اللون الطبيعى للشفاه وجعلها جذابة



للحفاظ على اللون الطبيعى للشفاه للحفاظ على اللون الطبيعى للشفاه



الجميع يعتنى ببشرته ويهتم بها بشكل كبير مع الاعتناء بها بشراء أدوات العناية بالبشرة، وينسى البعض العناية بالشفاه برغم أنها أكثر حساسية من بشرة الوجه ولأنها بعد العناية بها تعطى مظهر جميل للوجه، وجذاب، ويوجد بعض الطرق التي تجعل الحماية للشفاه أمر هام بلونها الوردي الطبيعي الذى يضفى مظهر ناعم، وفقاً لموقع"femina".



الابتعاد عن البقع

قد تترك السوائل الداكنة بعض البقع، مثل شرب الشاي والقهوة والسوائل الأخرى الداكنة، وهو ما يسبب تغير لون الشفاه، وإذا كان من الصعب تجنب شربها فيمكن تناول بعض تلك السوائل والمشروبات عن طريق الشفاط.



تقشير الشفاه

في بعض الأحيان تبدو الشفاه أغمق لأن خلايا الجلد الميتة تكون طبقة خفيفة على البشرة، ولهذا يجب تقشير الشفاه بشراء مقشر الشفاه، أو تصنيعه في المنزل بزيت زيتون أو العسل والسكر الحبيبى، وتفرك الشفاه برفق ثم يتم مسحها ولا يجب نسيان وضع بلسم الشفاه المرطب بعد ذلك.

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المحافظة على الترطيبيجب الحرص على الحصول على 3 لترت من الماء يومياً لإبعاد السموم ولجعل البشرة والشفاه أكثر نضارة، لأن الجلد على الشفاه يتأثر بصرياً بالجفاف في الجسم.إزالة أحمر الشفاه بشكل صحيحيجب التأكد من إزالة كل آثار المكياج وأحمر الشفاه قبل النوم وقد يكون في بقايا من أحمر الشفاه هي التي تسبب تغير اللون ولهذا يجب استخدام منديل المكياج وتنظيف الشفاه بشكل جيد.واقي الشمسكما نضع واقي الشمس للحفاظ على البشرة من الشمس الحارة وارتداء النظارات الشمسية للعيون، يجب وضع ما يحمى الشفاه من أشعة الشمس أيضاَ، يجب التأكد من دهن الشفاه بالبلسم الخاص بها، ويكون البلسم ثقيل بعامل حماية من الشمس، ويمكن وضع أحمر الشفاه، وضع مرطب الشفاه ومسح البقايا الزائدة.