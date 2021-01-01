بدون استخدام أي مواد كيميائية .. طرق سهلة لتنظيف الفرن



طرق سهلة لتنظيف الفرن طرق سهلة لتنظيف الفرن



كثير من السيدات تتعب من الأعمال الشاقة التي قد تتعرض لها من الأعمال المنزلية المرهقة، من ترتيب المنزل وتنظيف الأوساخ والمحافظة على المنزل والطبخ وغيرها من مهام كثيرة تهتم بها المرأة، ويوجد طرق لتظيف الفرن بدون استخدام مواد كيميائية قاسية، وتنظف الغاز وتزيل الأوساخ والشحوم بكل سهولة، وفقاً لموقع"realsimple".



تنظيف الفرن بصودا الخبز والخل

إذا كان الفرن متسخا فيمكن استخدام للتنظيف مزيج من الخل وصودا الخبز، عن طريق خلط نصف كوب من صودا الخبز بالماء لعمل عجينة، ويمكن توزيع العجينة في جميع أنحاء قاع الفرن والجدران الجانبية، وداخل باب الفرن الزجاجى، وترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل ، ثم ملء زجاجة رذاذ بنصف ماء ونصف خل أبيض ورش فوق صودا الخبز ليتفاعل الحمض الموجود في الخل مع صودا الخبز مما يؤدى إلى تكوين رغوة، مما يجعلها تزيل بقع الطعام المحترقة من الفرن، وبعد النصف ساعة استخدام ملعقة مطاطية وقطع قماش لإزالة خليط صودا الخبز بقماش مبللة.



ملح الطعام أسهل حل

يمكن استخدام الملح لتنظيف الفرن وهى طريقة رخيصة وسهة في نفس الوقت، عن طريق فتح الفرن ورش الملح على التسرب، وبعد أن يبرد الفرن يكون من السهولة إزالة البقعة في ذلك الوقت.

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تنظيف الفرن بالبخار والخلإن استخدام البخار يمتص الأوساخ وينعيم الفرن ويسهل تنظيفه، عن طريق على ثلث قدر من الماء على النار ثم إضافة كمية متساوية من الخل الأبيض وتركه ليغلى لمدة 30 ثانية، ثم إخراج القدر من على النار ووضعه في الفون على الرف، وغلق باب الفرن، وترك الوعاء لمدة 45 إلى 60 دقيقة وبعدها يتم تنظيف الفرن فوراً، بقطعة قماش مما يجعل الأوساح تزيل بسهولة مع الفرك بلطف.استخدام الماء والليمون لتنظيف الفرنإن استخدام الماء والليمون لتنظيف الفرن عن طريق استخدام الماء وليمونتين، ملئ مقلاة بالماء واضافة الليمون ووضعها في الفرن وتشغيله وجعل الماء يغلى بالداخل، وسوف يعمل البخار المنبعث على تفكيك الأوساخ والشحوم داخل الفرن والمساعدة على إزالتها بكل سهولة ويسر، بمسح الفرن بقطعة قماش مبللة.