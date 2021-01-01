تعرف عليه .. أسرع رجيم ينزل الوزن

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أسرع رجيم ينزل الوزن


قبل الشتاء هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم التالى لإنقاص الوزن يقدمها موقع بولد سكاي الهندي

سيساعد هذا الرجيم على فقدان الوزن المائي والشعور بانتفاخ أقل و سيعمل جهازك الهضمي بشكل أفضل ، وهذا بدوره يعزز عملية الأيض وخطة الرجيم وفقا لموقع بولد سكاى الهندي كالتالى:


رجيم
الصباح الباكر (7:30 صباحا)

1 كوب ماء دافئ مع عصير ليمونة و 1 ملعقة صغيرة عسل

الإفطار (8: 30-9: 00 ص) خيارات:

1 كوب حليب خالي الدسم مع 1 ملعقة كبيرة بذور كتان مطحون + 4 لوز + 2 بيضة مسلوقة

أو
1 كوب حليب خالي الدسم مع 1 ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحون + كينوا
انقاص الوزن

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات:
نصف كوب حليب + خضار مشوي
ربع كوب حليب + سلطة التونة


غداء ما بعد (3:30 - 4:00 مساءً)

1 كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة


العشاء (7:00 مساءً) خيارات:


خضار مسلوقة ودجاج أو سمك مسلوق
حساء الفطر
جزر سوتيه ، بروكلي ، فلفل حلو


وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع

نصف ملعقة صغيرة كركم

المصدر: موقع بولد سكاي الهندي

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