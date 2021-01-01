بدء يومك بهذه الفاكهة يشعرك باليقظة والانتباه صباحًا

معظم الناس لا يقدرون على بدء صباحًهم قبل تناول القهوة حتى يتناولون فنجانهم الأول من القهوة. فعندما تشعر بالنعاس والخمول ، ستساعدك جرعة من الكافيين على إيقاظك عن طريق زيادة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم ونشاط الدماغ.
لماذا التفاح وليس القهوة؟
لكن لماذا يجب أن تفكر في بدء يومك بتناول التفاح ؟ يعد للكافيين تأثيرات إيجابية عديدة على الصحة لا يمكن تجاهلها ، ولكن لها أيضًا بعض العيوب وقد تم ربط الكافيين بزيادة الحموضة والقلق الشديد وفقدان المعادن.
القهوة
يعتبر التفاح من أكثر الفواكه شعبية في العالم فهو مليء بالعناصر الغذائية وبمضادات الأكسدة القوية مثل كيرسيتين وفيتامين إي وكاتشين وفيتامين سي والفلوريدزين والريتينول وبيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك كما أن لديه القدرة على منع نمو الخلايا السرطانية ، وخفض مستويات الكوليسترول ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتحسين وظائف الرئة ، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ، وتعزيز صحة الأمعاء و الصحة العقلية ومن المعروف أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في التفاح تمنع مجموعة من الأمراض المزمنة .
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