أطعمة احذري تخزينها معا في الثلاجة أو الفريزر



أطعمة احذري تخزينها أطعمة احذري تخزينها



قد يكون مذاق بعض الأطعمة معاً جميلاً، ومع ذلك، لا يمكن أن يتواجدا في مكان واحد أثناء التخزين. فقد ينبعث غاز الإيثيلين من بعض الأطعمة، فيتسبب في إنضاج بعض الأطعمة الأخرى قبل أوانها. كما توجد أطعمة حساسة لهذا الغاز وقد تتلف بسرعة إذا تعرضت له. لهذا السبب يجب تجنب تخزين بعض الأطعمة مع بعضها البعض بأي ثمن إلا إذا أردت إنضاجها بسرعة.



1. التفاح والجزر



ينتج التفاح الكثير من غاز الإيثيلين، ولهذا السبب ينبغي أن تكون حذراً عند تخزينه مع الأطعمة الأخرى. لا يجب وضع التفاح بجوار الجزر تحديداً. وإلا سيصبح الجزر مر المذاق بعد أسبوعين فقط.

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2. الخيار والطماطمالخيار حساس جداً لغاز الإيثيلين. لذا، من الأفضل عدم تخزينه مع الطماطم بالرغم من تناغمهما المثالي في طبق السلطة. سيظهر اللون الأصفر على الخيار أسرع من المعتاد.من الأفضل أيضاً تخزين الخيار في الثلاجة، مع الاحتفاظ بالطماطم على طاولة المطبخ.3. البصل والبطاطايمتص البصل الرطوبة بسرعة، لكن ينبغي الحفاظ عليه جافاً. بينما البطاطا تنضح بالكثير من الرطوبة، لذا لا يمكن وضعهما مع بعضهما البعض. بمرور الوقت، ستنمو جذور البطاطا وتظهر براعم خضراء على البصل.4. الموز والأفوكادوإذا كان الأفوكادو ناضجاً، احتفظ به بعيداً عن الموز. أما إذا أردت أن ينضج الأفوكادو بشكل أسرع، يمكنك وضعه بأمان داخل كيس ورقي وتخزينه إلى الموز.5. الخوخ والموزيجب تخزين الخوخ الناضج بعيداً عن الموز لأن غاز الإيثيلين المنبعث من الموز سيتسبب في ذبول الخوخ بوتيرة أسرع من المعتادة. وكلما كان الموز أنضج، زادت كمية الغاز المنبعثة منه.6. الباذنجان والبطيخيتسبب البطيخ في تلف الباذنجان بسرعة. لذا، احرص على عدم تخزينهما معاً في الخزانة نفسها. لكن إذا أردت تخزين الباذنجان في الثلاجة، من الأفضل أن يكون بعيداً عن أي فاكهة.