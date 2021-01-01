طرق تساعدك على ضبط نوم طفلك قبل الدراسة



ضبط نوم طفلك ضبط نوم طفلك



مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تبحث كل أم عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها المساعدة في ضبط نوم طفلها، خاصة بعد فترة طويلة من النوم غير المنتظم والسهر لأوقات متأخرة خلال الإجازة الصيفية، وقد يكون من الصعب عليهن السيطرة على نوم أطفالهن مرة ثانية، للاستيقاظ في الصباح الباكر كل يوم للذهاب إلى المدرسة، ولأن هذا أمر طبيعي وشائع بين جميع الأطفال في هذه المرحلة الانتقالية، هناك عدد من الطرق التي تساعد في ضبط نوم الطفل مرة ثانية، قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، للأمهات قبل الدراسة، طرق تساعدك على ضبط نوم طفلك.



تنظيم الوجبات

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أثبتت العديد من التجارب على مدى سنوات طويلة، مدى أهمية تنظيم الوجبات واتباع روتين يومي مثالي، في المساعدة على تنظيم نوم الطفل بشكل صحيح.تجنب الأجهزة الإليكترونيةاستخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب إلى النوم يأخذ الكثير من الوقت دون أن تدري الأم والطفل أيضًا، كما أنها تسبب في عدم القدرة على النوم والإصابة بالأرق، وبالتالي لن يستطيع الطفل الاستيقاظ في الصباح الباكر، لهذا يجب على الأم منع طفلها من استخدام الأجهزة الإلكتروني في المساء قبل النوم بفترة طويلة.ضبط نوم الطفلعدم الحديث معه قبل النومفي كثير من الأوقات يستيقظ الطفل من نومه ويرغب في الحديث مع أمه لوقت طويل، ولكن هذا يعرضه صعوبة كبيرة على النوم مرة أخرى، ولهذا يجب على الأم ألا تستجيب لرغبة الطفل وتكف عن الحديث معه في هذا الوقت.أخذ حمام دافئينصح جميع الأطباء بضرورة أخذ حمام دافئ قبل الذهاب إلى النوم، خاصة هؤلاء الذين يعانون من صعوبة في النوم، ويمكنك تجربة هذا مع طفلك كل ليلة لمساعدته على نوم هادئ ومريح.عدم السماح له بالنوم في النهارمن الطبيعي جدًا إلى نام أي شخص لفترة حتى لو كانت قصيرة في النهار، لن يستطيع النوم في الليل، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال، لهذا يجب على الأم منع طفلها من النوم في ساعات النهار حتى لو كان متعب ويحتاج إلى هذا.