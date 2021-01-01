تعرف علي طرق سداد مصروفات جامعة حلوان الأهلية

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أعلنت جامعة حلوان الأهلية طريقة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي المرحلة الأولى، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان الأهلية بطلابها الجدد والرغبة في التيسير عليهم من أجل استكمال إجراءات الالتحاق قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.



ونستعرض في هذا التقرير طرق سداد رسوم الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية 2022، حتى يتمكن الطلاب الجدد من دفع المصروفات وبدء الدراسة في جامعة حلوان الأهلية الجديدة.



الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة الأهلية:

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- أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

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- أصل شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها.- بطاقة الترشيح و3 صور منها.- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.- صور شخصية للطالب 4×6.- طلب الالتحاق واستمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور.- استمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها.مصروفات جامعة حلوان الأهليةأعلنت جامعة حلوان الأهلية عن قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد والرسوم الإدارية للطلاب المتقدمين لها هي كالتالي:- رسوم إدارية 1500 جنيه.- مصروفات دراسية لكلية الهندسة بقيمة 48000 تسدد على قسطين.- مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بقيمة 35000 جنيه تسدد على قسطين.طرق سداد رسوم الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية 2022بدء تسديد الطلاب لرسوم الالتحاق للفصل الدراسي الأول حيث يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية على نفس الكود الذى سدد عليه الرسوم الإدارية حيث أن الكود الذى ظهر للطالب هو الكود الخاص بسداد كافة الرسوم الخاصة به طوال فترة دراسته بالجامعة.