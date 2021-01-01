بسبب أيمن حجاج .. أحمد موسى يفتح النار على معتز مطر ومحمد ناصر



معتز مطر ومحمد ناصر معتز مطر ومحمد ناصر

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على الإرهابي الهارب محمد ناصر والذي يخرج في أحد الفضائيات التي تشن هجوما حادا ضد مصر يروج أن مصر هربت أيمن حجاج لأنه كان قاضي سابق ورفضته محاسبته في مصر ومحاكمته كأي مواطن عادل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.



وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال موسى إن لا أحد في مصر فوق القانون وكل ما يتردد حول تهريب أيمن حجاج المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال أكاذيب، وأنه قد تم الإعلان بالحكم عليه بالإعدام اليوم.



وأكد موسى، أن معتز مطر ومحمد ناصر الإعلاميين الإرهابيين الذين روجوا خلال الفترة الماضية ضد مصر وأن أيمن حجاج تم تهريبه خارج مصر لأنه قاضي ولا أحد في مصر سيحاسب القاضي، وتم الترويج أن مصر لا تنفذ أحكام على القضاة، "مفيش حد فوق القانون يا شوية رقاصين، دول رقاصين للإخوان، وبيعملوا غلط في غلط وبيحاولوا يشتتوا الناس".

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وشدد موسى، على أن الدولة المصرية لا أحد فوق القانون فيها، وكل من يخطئ يحاسب، مؤكدا أن محمد ناصر إرهابي هارب وممول في لندن، هو وزميله معتز مطر، والذين يرغبون في تشكيك الشعب المصري في مؤسسة العدالة المصرية، والقضاء والدولة المصرية.وأردف موسى: "محمد ناصر ومعتز مطر دول رقاصين للإخوان ومتوزع عليهم سكربت واحد عاوزين يشككوا المواطن المصري في بلده، ويقولوا لمصري أن المواطن الغلبان لما يرتكب جريمة هيتحاسب، والقاضي لما يقتل هيتهرب، وده مبيحصلش في مصر ولا عمره ما هيحصل".وواصل موسى: "مصر دولة قانون، والمتهم أيمن حجاج تم الحكم عليه بالإعدام شنقا اليوم، وينتظروا 60 يومًا يقدموا نقض فيه، ومن ثم يتم الإعلان عن الحكم النهائي".واستكمل: "الإرهابي الآخر الذي يُدعى أسامة جاويش يعمل في جهاز تابع للمخابرات الإنجليزية، ووالده كان إرهابي في تنظيم الإرهاب الدولي، وعائلته كلها إخوانية".وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقاطع فيديو لهؤلاء الإعلاميين وهم يتحدثون عن هرب القاضي خارج مصر بنفس الطريقة، معقبا: "هو سكريبت واحد بيتوزع على الإعلاميين كلهم عشان يتكلموا ضد مصر، هما مش بيتكلموا من دماغهم، كلهم زي بعض".