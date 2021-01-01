مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. 58% للحقوق و59% للآداب و55% للتربية



مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة



نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ،ينتظرها أكثر من 190 الف طالب وطالبة حيث يتم اعلانها علي موقع التنسيق الالكتروني التي حددتها وزارة التعليم العالي .



نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكن معرفتها عن طريق واحد فقط وهو موقع التنسيق الالكتروني من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بكل سهولة ويسر اضغط هنـا .



مفاجاة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2022 يمكن الالتحاق بكليات الاداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الادبية التي اتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنـا .

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022تواصل موقع صدي البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2021 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2022 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن الكليات الحقوق سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الشعبة العلمية بـ 14 كلية في الجامعات الحكومية بالإضافة الي الجامعات الخاصة ب58 % والآداب قد تسجل 59 % والتربية الرياضية قد تسجل أقل 55% اما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .موعد تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022وزارة التعليم العالي تعلن تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة للطلاب الراغبين في تقريب المسافة المكانية لهم لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، حيث إن تقليل الاغتراب لا يعني بدوره تغيير الرغبات بل الكلية الأقرب للطلاب محل سكنهم وذلك بعد اعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2022 .