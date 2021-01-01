لا تتجاهليها .. 4 أسباب لألم الفك



ألم الفك ألم الفك



أنت تستخدم فكك في أي وقت تتحدث فيه أو تأكل أو تشرب أو تبتلع لذلك ، إذا استيقظت مع ألم في الفك ، فقد يكون ذلك مرهقًا ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض بما في ذلك آلام الوجه وآلام الأذن والصداع.



يعتبر تشخيص آلام الفك أمرًا صعبًا ، حيث يمكن أن يكون ناتجًا عن عدد من العوامل ، بما في ذلك مشاكل الأسنان أو تلف الأعصاب أو الالتهابات أو الإصابة أو الأورام ، كما تقول الدكتورة ياسمين جلال ، أخصائية الأذن والأنف والحنجرة في نظام ميموريال هيرمان الصحي .



فيما يلي كشف موقع هيلثي عن 4 أسباب لألم الفك :

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txtللتخلص من مشاكل الأسنان.. التقويم الشفاف حل مثاليtxtالعلبة ارتفعت من 400 إلى 1000 جنيه.. نقيب أطباء الأسنان يكشف سبب أزمة البنج1. اضطرابات المفصل الصدغي والعضلاتأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الفك هو اضطرابات المفصل الصدغي والعضلات ، أو TMD.مفاصل الفك الصدغي ( TMJ) هي النقاط الموجودة على جانبي وجهك حيث يلتقي الفك العلوي والفك السفلي.تتكون هذه المفاصل من شبكة واسعة من العظام والغضاريف والأعصاب. وهذا يعني أن هناك الكثير مما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ في المفصل الفكي الصدغي ، بما في ذلك التهاب المفاصل أو الخلع أو آلام الأعصاب ، كما تقول الدكتورة مونيكا كالرا ، طبيبة الأسرة.2. قضايا الأسناننظرًا لأن الفك يحمل الأسنان والأعصاب المحيطة ، فقد تشعر بألم من مشاكل الأسنان في فكك.يقول كالرا إن مشاكل الأسنان بما في ذلك تسوس الأسنان وأمراض اللثة (أمراض اللثة) والتهاب اللثة (التهاب اللثة) والتهابات الأسنان يمكن أن تسبب ذلك.إذا تسببت مشاكل الأسنان في ألم الفك ، فقد تلاحظ هذه الأعراض ، وفقًا لكونروي:ألم في جانب واحد أو في منطقة معينةألم يزداد سوءًا عندما تأكل أو تشرب شيئًا ساخنًا أو باردًارائحة الفم الكريهة أو طعم كريه في فمكتورم في فككحُمىما يجب القيام به: راجع طبيب أسنانك. من المحتمل أن يجروا فحصًا للبحث عن أمراض اللثة أو العدوى ، ويستخدمون الأشعة السينية لتشخيص التسوس. بمجرد أن يعالجوا جذر المشكلة ، يجب أن يحل ألم الفك.3. عدوى الجيوب الأنفيةالجيوب الأنفية عبارة عن جيوب هوائية تقع أعلى الفك. إذا امتلأت بالسوائل بسبب البرد أو الحساسية الموسمية أو التدخين أو مشاكل هيكلية ، فقد تصاب بعدوى الجيوب الأنفية .يمكن أن تضغط عدوى الجيوب الأنفية على تجاويف الجيوب الأنفية ، مما يؤدي إلى ألم الفك. من المحتمل أن تلاحظ أعراضًا أخرى أيضًا ، بما في ذلك:تورم أو ضغط في الوجهصداع الراسسيلان أو انسداد الأنفرائحة الفم الكريهةما يجب القيام به: راجع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك. في كثير من الحالات ، يوصي الأطباء بالانتظار لمعرفة ما إذا كانت أعراض التهاب الجيوب الأنفية واضحة من تلقاء نفسها ، والتي تستغرق عادةً حوالي 10 أيام.يمكن أن يساعد استخدام مزيلات الاحتقان المتاحة دون وصفة طبية ووضع ضغط دافئ على وجهك والاستحمام بالبخار في تخفيف الأعراض .ولكن إذا استمرت أكثر من 10 أيام أو كانت شديدة ، فقد يوصي طبيبك بتناول المضادات الحيوية4. التهاب الأذنيقول كونروي: عندما تكون مصابًا بعدوى في الأذن ، يمكن أن ينتشر الألم من خلال وجهك وفي فكك. تعد التهابات الأذن أكثر شيوعًا عند الأطفال ، ولكنها يمكن أن تحدث عند البالغين أيضًا.إذا تسببت عدوى الأذن في ألم الفك ، فقد تلاحظ أعراضًا أخرى بما في ذلك:ألم في جانب واحد من الرأس أو الوجهحُمىمشكلة في السمعمشاكل في التوازنخروج سائل من الأذنمشاكل في النومما يجب القيام به: في معظم الحالات ، تختفي التهابات الأذن دون علاج في غضون ثلاثة أيام . استخدم مسكنًا للألم بدون وصفة طبية وكمادات دافئة للتحكم في الألم حتى يبدأ في التلاشي.