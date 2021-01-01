تناول الشيكولاتة يوميًا يساعد في علاج الكوليسترول وأمراض القلب



تناول الشيكولاتة تناول الشيكولاتة





على الرغم من أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون وراثيًا ، إلا أنه عادة ما ينتج عن خيارات نمط الحياة السيئة ، مما يجعله قابلاً للشفاء ووقائيًا.



في بعض الحالات ، يمكن أن تساعد الأدوية بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

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فإذا كنت قلقًا بشأن خفض نسبة الكوليسترول لديك ، فإن تناول الشوكولاتة الداكنة هو أحد الطرق وفقا ل India.com"تشير الدراسات إلى أن تناول مسحوق الكاكاو (في الشوكولاتة الداكنة) يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول بسبب وجود مادة البوليفينول والفلافونويد في الكاكاو".فقد تحتوي مشتقات الكاكاو مثل الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70? على الأقل على كمية عالية من مادة البوليفينول المسؤولة عن تحسين الصحة عن طريق رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) ، وخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، حسب أخصائي التغذية.أفضل الطرق لإضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي:كوب واحد من حليب اللوز مخلوط مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو الخام.أضف ملعقتين كبيرتين من كريمة جوز الهند وبضع قطرات من الستيفيا أو فاكهة الراهب. الجاجري أو العسل من الخيارات الأخرى لتحسين الطعم (إذا لم تكن مصابًا بالسكري).استخدام مسحوق الكاكاو أفضل من استخدام مسحوق الكاكاو لأنه غني بالبوليفينول.للاستفادة من صفات مزيج مسحوق الكاكاو الواقية للقلب ، تناوله كل يومين أو مرتين في الأسبوع.