نومك بهذه الطريقة يصيبك بالكبد الدهني



الكبد الدهني الكبد الدهني



الكبد الدهني هو حالة يطور فيها المرء دهونًا زائدة في الكبد ، وهذا هو سبب تسميته أيضًا بالتنكس الدهني الكبدي عادة ، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بهذا المرض، وبالتالي لا يعانون من مشاكل خطيرة، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص واحتمال تلف الكبد.



يمكن أن يصيب مرض الكبد الدهني أي شخص ، لمن يشرب الكحول ومن لا يشرب، ومرض الكبد الدهني الناجم عن الكحول هو النوع الذي يصاب فيه الأشخاص بهذه الحالة بسبب الإفراط في تناول الكحوليات ، في حين أن الأشخاص الذين لا يشربون بكثرة قد يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). في كلا الطريقتين ، يمكن أن تكون مهددة للحياة وقد تحتاج إلى علاج.



وتعتبر السمنة والظروف الصحية الأساسية وعادات نمط الحياة غير الصحية هي بعض عوامل الخطر الرئيسية للمرض ، يشير بحث حديث إلى أن عادات نومك يمكن أن تحدد أيضًا ما إذا كنت معرضًا لخطر أكبر أم لا.

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النوم جزء أساسي من حياتنا يساعدنا في الحفاظ على عقلنا ومليء بالطاقة.بدون نوم ، سنكون متعبين طوال الوقت ويمكن أن يكون لذلك تأثير نفسي علينا.ولكن من المثير للاهتمام ، أن تقريرًا صادرًا عن جمعية الغدد الصماء يشير إلى أن نوم الشخص يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.وجد الأشخاص المشاركون في الدراسة أن عادات نوم معينة يمكن أن تؤثر على طريقة عمل أجسامنا وأعضاء معينة.مرض الكبد الدهني هو تراكم الدهون الزائد في الكبد ، والذي غالبًا ما يكون نتيجة لخيارات النظام الغذائي السيئة ونمط الحياة الخامل ، يقول باحثون مثل يان ليو إن عادات النوم مثل القيلولة والشخير والبقاء مستيقظين. يمكن أن يلعب التأخير أيضًا دورًا في زيادة خطر الإصابة بهذا المرض.الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أثناء الليل وقيلولة طويلة أثناء النهار هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني. ووجدت دراستنا أن التحسن المعتدل في جودة النوم مرتبط بانخفاض بنسبة 29 في المائة في خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ".