نومك بهذه الطريقة يصيبك بالكبد الدهني

الكبد الدهني هو حالة يطور فيها المرء دهونًا زائدة في الكبد ، وهذا هو سبب تسميته أيضًا بالتنكس الدهني الكبدي عادة ، لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بهذا المرض، وبالتالي لا يعانون من مشاكل خطيرة، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص واحتمال تلف الكبد.
يمكن أن يصيب مرض الكبد الدهني أي شخص ، لمن يشرب الكحول ومن لا يشرب، ومرض الكبد الدهني الناجم عن الكحول هو النوع الذي يصاب فيه الأشخاص بهذه الحالة بسبب الإفراط في تناول الكحوليات ، في حين أن الأشخاص الذين لا يشربون بكثرة قد يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). في كلا الطريقتين ، يمكن أن تكون مهددة للحياة وقد تحتاج إلى علاج.
وتعتبر السمنة والظروف الصحية الأساسية وعادات نمط الحياة غير الصحية هي بعض عوامل الخطر الرئيسية للمرض ، يشير بحث حديث إلى أن عادات نومك يمكن أن تحدد أيضًا ما إذا كنت معرضًا لخطر أكبر أم لا.
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