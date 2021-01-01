بعد رجعوه للزمالك .. فاركو يدرس تقديم شكوى ضد محمد صبحي



محمد صبحي محمد صبحي





يدرس مسؤولو نادي فاركو، تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة المصري بسبب إعلان الزمالك عودة محمد صبحي حارس المرمى إلى الفريق.



أعلن الزمالك عودة محمد صبحي إلى الفريق بشكل رسمي، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى نادي فاركو.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو يدرس تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بسبب عودة محمد صبحي إلى الزمالك.إدارة فاركو ترى بأن اللاعب وقع بالفعل على عقود قبل بداية الموسم المنقضي تفيد بأحقية النادي في تفعيل بند الشراء النهائي من الزمالك.كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، بأن الزمالك عقد جلسة مع محمد صبحي وأخبره أنه سيتم تقديره بالشكل الذي يليق بمستواه وقدراته، وبعد الجلسة مع مسؤولي الزمالك قرر صبحي العودة من جديد إلى النادي الأبيض.محمد صبحي البالغ من العمر 23 عاما، انضم للزمالك في عام 2019 قادما من بتروجت.قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعاره، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.وفي الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة في الدوري تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.