بمكونات بسيطة أنسفي الكرش والأرداف للأبد

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صورة الخبر: الكرش
الكرش



بمشروب سريع يحرق الدهون وينقص الوزن قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف إليك مقاديره وخطوات تحضيره يقدمه موقع بولد سكاى الهندي
وقت التحضير..5 دقائق
وقت الطبخ ..10 دقائق
الوقت الكلي ..15 دقيقة


مشروب لحرق الدهون
مكونات مشروب لحرق الدهون

1 لتر ماء
ليمون مقشر
1 سم من الزنجبيل مبشور
ربع ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة صغيرة عسل
1 ملعقة صغيرة ليمون


كيفية صنع مشروب الليمون والزنجبيل لحرق الدهون:

1-أولاً في وعاء كبير ، يؤخذ لترًا واحدًا من الماء.
2-تؤخذ قشور الليمون مفرومة تقريبًا. تأكد من عصر العصير وتركه جانبًا قبل التقطيع.
3-يضاف الزنجبيل ، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل ويغلى لمدة 5 دقائق ويغلي حتى تنضج الليمون ويبرد قليلا ، وتصفية المياه.
4-في كوب يؤخذ ماءً دافئًا مُعدًا للتخلص من السموم وأضف 1 ملعقة صغيرة عسل و 1 ملعقة صغيرة ليمون. اخلط جيدا.
5-أخيرًا ، استمتع بمشروب الليمون والزنجبيل الذي يحرق الدهون في الصباح الباكر.

المصدر: موقع بولد سكاى الهندي

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