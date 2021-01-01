للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين .. إرشادات هامة

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أعلنت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، إرشادات لـ الطلاب المقبولين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وأولياء الأمور عند التقدم بملف التقديم بالعام الدراسي 2022 / 2023



وتم التأكيد أن الاوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وأولياء الأمور عند التقدم بملف التقديم بالعام الدراسي 2022 / 2023 تتمثل في :



طباعة نتيجة ترشيح الطالب للمدرسة من الموقع الرسمى للوزارة .

أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها .

عدد 1 شهادة ميلاد أصل + 4 صور منها.

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عدد 8صور شخصية + 10 أظرف بريدية .ايصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنية .شهادة صحية معتمدة بكشف طبى باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومى أو التأمين الصحى3 صور بطاقة الرقم القومى لولى الامر + 3أظرف بلاستيكية بكبسولةايصال سداد الرسوم الدراسية (1000) جنية للطلاب فى المدارس الحكومية والرسمية للغات ، أما المدارس الخاصة يقوم ولى الأمر باحضار افادة من الادارة التعليمية التابع لها مدرسته بأخر مبلغ مصرفات تم دفعة فى العام السابق وتكون مختومة بخاتم الشعار ، أما المدارس الدولية فيتم دفع الرسوم كاملة والتى تبلغ ثلاثون الف جنية .الدفع على حساب مدارس المتفوقين فى البريد المصرى .كما أكدت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على ضرورة أن يقوم ولي الأمر بالتقدم بالأوراق الخاصة بالطالب الأب (أو الام ومعها توكيل من الأب أو ولاية تعليمية أو وصاية فى حالة وفاة الاب لاقدر الله إحضار شهادة الوفاة.وقالت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إنه يجب استكمال ملف التقديم وطباعة اخطار النتيجة الذي ظهر من خلال الموقع مع طلب الالتحاق المرفق هنا واستكماله وتكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولي الأمر نفسه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة.وشددت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM على أنه لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمي تقليل اغتراب وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها في حال تقدمه إليها.وحذرت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من أنه اذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال اسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها، مؤكدةً أن المصروفات وتأمين اللاب توب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.