صورة .. آخر صورة للملكة اليزابيث الثانية قبل وفاتها

كشفت مصورة وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس عن كواليس التقاطها اخر صورة للملكة اليزابيث الثانية قبل ايام من وفاتها وقالت :“بدت الملكة ضعيفة ولكن معنوياتها جيدة، عندما التقطت المصورة ”جين بارلو" آخر صور لها قبل وفاتها.
وتم إرسال مصورة وكالة فرانس برس إلى بالمورال؛ لالتقاط اللحظة التي التقت فيها الملكة برئيس الوزراء الجديد، بعد أن عينت رسميًا ليز تروس في منصبها الجديد.
وأثناء انتظار وصول زعيم حزب المحافظين إلى منتجع كوينز هايلاند، والتقطت السيدة “بارلو” بعض الصور.
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