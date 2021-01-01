صورة .. آخر صورة للملكة اليزابيث الثانية قبل وفاتها

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صورة الخبر: آخر صورة للملكة اليزابيث
آخر صورة للملكة اليزابيث


كشفت مصورة وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس عن كواليس التقاطها اخر صورة للملكة اليزابيث الثانية قبل ايام من وفاتها وقالت :“بدت الملكة ضعيفة ولكن معنوياتها جيدة، عندما التقطت المصورة ”جين بارلو" آخر صور لها قبل وفاتها.

وتم إرسال مصورة وكالة فرانس برس إلى بالمورال؛ لالتقاط اللحظة التي التقت فيها الملكة برئيس الوزراء الجديد، بعد أن عينت رسميًا ليز تروس في منصبها الجديد.

وأثناء انتظار وصول زعيم حزب المحافظين إلى منتجع كوينز هايلاند، والتقطت السيدة “بارلو” بعض الصور.

وقالت إنها والملكة تحدثتا قليلاً عن الطقس، مع سماء مظلمة وأمطار غزيرة في معظم اليوم.

ولكن بارلو، الذي عمل مصورًا في وكالة أنباء السلطة الفلسطينية في اسكتلندا لمدة ست سنوات، قال عن الملكة: “تلقيت الكثير من الابتسامات منها”

ثم تم الإعلان رسميًا عن السيدة ليز تروس رئيس وزراء بريطانيا الجديدة ودخلت الغرفة التي كانت تنتظرها الملكة، “واستقبلتها بابتسامة كبيرة”.

وعندما بدأت الملكة ورئيس الوزراء الجديد محادثتهما، خرجت السيدة بارلو.

المصدر: elbalad

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