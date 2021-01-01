الرئيس الفرنسي يطالب بوتين بإنهاء الحرب في أوكرانيا وبدء المفاوضات

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الرئيس الفرنسي يطالب بوتين بإنهاء الحرب


دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وبدء المفاوضات.

وقال قصر الإليزية: “أجري الرئيس ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره الروسية فلاديمير بوتين، وطالبه بوقف العمليات العسكرية الروسية في أقرب وقت ممكن حتى يمكن بدء المفاوضات".

وبحسب بيان المكتب الإليزية، أعرب ماكرون للرئيس الروسي عن قلقه بشأن سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي سيتحدث مرة أخرى مع الرئيس بوتين حول هذه المسألة في الأيام المقبلة.

وأضاف البيان: “سيواصل الرئيس ماكرون الاتصالات مع الرئيس زيلينسكي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما سيجري محادثة جديدة مع الرئيس بوتين في الأيام المقبلة لإيجاد اتفاق يضمن سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وخلال المحادثة، أثار ماكرون أيضًا موضوع اتفاقية الحبوب في اسطنبول ودعا إلى ضمان أن "الحبوب المصدرة بموجب الاتفاقية تذهب حقًا لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأكد ماكرون أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع الاتحاد الروسي من تصدير المنتجات الزراعية.
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أنه جرت محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.

وبحسب البيان، "جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

المصدر: elbalad

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