فيديو .. رمضان عبدالمعز: الوالدان أول باب الإنفاق فى سبيل الله



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامى، إن رضا الوالدين وخاصة الأم أغلى شيء على الإنسان فى الدنيا، والوالدين والأقربين ثم اليتامى والمساكين أول باب الإنفاق فى سبيل الله، مطالبا كل شخص تقبل عليه الدنيا بالإنفاق فى الخير وفى سبيل الله.



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وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن كل شخص يريد تحقيق كرم الله عليه أن يضع الدنيا فى يده وليس فى قلبه، ووجه رسالة: "اللى عايز ربنا يكرمه يحط الدنيا فى أيده مش قلبه وإذا جاءت إليك الدنيا ضعها فى يدك وأنفق بها على الناس".



وعبر عبد المعز، عن رفضه للأشخاص الذين يتدخلون فى طبيعة الحياة الزوجية ويتحدثون عن الحقوق باستمرار، قائلا: " احنا عمالين ندعوا الله يدخلنا الجنة بالفضل وليس العدل بالإحسان وليس الحساب وانتم تتكلمون عن الحقوق، لأن مهما نعمل من طاعات فى هى لا تساوى نعمة واحدة من نعم الله".