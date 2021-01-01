فيديو .. رمضان عبدالمعز: الوالدان أول باب الإنفاق فى سبيل الله

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو .. رمضان عبدالمعز: الوالدان أول باب الإنفاق فى سبيل الله

صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامى، إن رضا الوالدين وخاصة الأم أغلى شيء على الإنسان فى الدنيا، والوالدين والأقربين ثم اليتامى والمساكين أول باب الإنفاق فى سبيل الله، مطالبا كل شخص تقبل عليه الدنيا بالإنفاق فى الخير وفى سبيل الله.

فتاوى تشغل الأذهان... رمضان عبد المعز يرد على من يهاجمون أهل العلم ويحذر من الإساءة لهم.. علي جمعة: يختلف مدلول السنة بين علماء الشريعة الإسلامية لهذا السبب
مش عارف تتوضى وبتهاجم العلماء| رمضان عبد المعز ينتقد هؤلاء بسبب امرأة
وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن كل شخص يريد تحقيق كرم الله عليه أن يضع الدنيا فى يده وليس فى قلبه، ووجه رسالة: "اللى عايز ربنا يكرمه يحط الدنيا فى أيده مش قلبه وإذا جاءت إليك الدنيا ضعها فى يدك وأنفق بها على الناس".

وعبر عبد المعز، عن رفضه للأشخاص الذين يتدخلون فى طبيعة الحياة الزوجية ويتحدثون عن الحقوق باستمرار، قائلا: " احنا عمالين ندعوا الله يدخلنا الجنة بالفضل وليس العدل بالإحسان وليس الحساب وانتم تتكلمون عن الحقوق، لأن مهما نعمل من طاعات فى هى لا تساوى نعمة واحدة من نعم الله".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. رمضان عبدالمعز: الوالدان أول باب الإنفاق فى سبيل الله

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10339

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager