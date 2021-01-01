اكتشاف حقن جديدة لعلاج التجاعيد

أعلنت منظمة الغذاء والدواء (FDA) عن موافقتها على حقن جديدة لعلاج التجاعيد أفضل من البوتوكس حيث أنه يستمر لمدة أطول من مدة العلاج القديم.
ووفقا لما جاء فى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لم تصدر موافقة على مثل هذه الحقن المخصصة لعلاج التجاعيد منذ سنوات طويلة .
ويتم حقن Daxxify فى التجاعيد والخطوط التعبيرية حول العينين وتستمر لمدة ستة أشهر تقريبا وبالتالي لن تحتاج النساء سوى استخدامه مرتين فقط فى السنة بدلا من 3 سنوات مثلما كان يحدث فى البوتوكس، وهى تعمل بنفس طريقة البوتوكس من خلال تجميد عضلات الوجه بشكل فعال مما يمنع التجاعيد والخطوط التعبيرية.
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