اكتشاف حقن جديدة لعلاج التجاعيد



علاج التجاعيد علاج التجاعيد



أعلنت منظمة الغذاء والدواء (FDA) عن موافقتها على حقن جديدة لعلاج التجاعيد أفضل من البوتوكس حيث أنه يستمر لمدة أطول من مدة العلاج القديم.



ووفقا لما جاء فى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لم تصدر موافقة على مثل هذه الحقن المخصصة لعلاج التجاعيد منذ سنوات طويلة .



ويتم حقن Daxxify فى التجاعيد والخطوط التعبيرية حول العينين وتستمر لمدة ستة أشهر تقريبا وبالتالي لن تحتاج النساء سوى استخدامه مرتين فقط فى السنة بدلا من 3 سنوات مثلما كان يحدث فى البوتوكس، وهى تعمل بنفس طريقة البوتوكس من خلال تجميد عضلات الوجه بشكل فعال مما يمنع التجاعيد والخطوط التعبيرية.

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و لم يحدد سعر الحقن الجديدة لعلاج التجاعيد بشكل نهائي حتى الآن ولكن العلماء يتوقعون أن يكون بين 250 دولارا و500 دولار للحقنة الواحدة.أما موعد نزول الحقن فى السوق التجاري فسيكون بعد تجربتها فى عدد قليل من المناطق لأنماط معينة من المرضى وبعد نجاح الحقن الجديدة فى علاج التجاعيد دون أى مضاعفات جانبية سيتم الموافقة على إتاحتها للجميع.