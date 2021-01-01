إيران تهدد بتسوية إسرائيل بالأرض



إيران تهدد بتسوية إسرائيل إيران تهدد بتسوية إسرائيل





هدد عضو لجنة الأمن القومي في إيران، مجتبى ذو النوري، اليوم الأحد، بتسوية إسرائيل بالأرض لو رمقت إيران بنظرة خاطئة.



وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال مجتبى ذو النوري، إن "إسرائيل ستسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة”.

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وأضاف: "هم يخشون اقتدار الجمهورية الإسلامية".وتابع: "هم اليوم لا يريدون تقديم تنازلات ولا يجرؤون على الضغط على إيران.. ضعفت لغة تهديداتهم، والسبب خوفهم من اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وقال: "لو كان التهديد العسكري ممكنا لهم، لما شاركوا في الحوار معنا، ولما كانوا يسعون وراء توقيع اتفاقية فيينا".وكان قائد عسكري إيراني، حذر إسرائيل من أي إجراءات تهديدية ضد إيران.وأكد أن رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حاسما وعلى نفس المستوى.وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء غلام علي رشيد،، إن "أي إجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني ضد إيران سيتم تقييمها بناء على دعم أمريكا، وسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية حاسما وعلى نفس المستوى".وأشار إلى "بعض التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل العسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الاسلامية الإيرانية”.وأكد أن "الكيان الصهيوني يأتي في المقدمة من حيث تهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".من جهته، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".وقال باقري، إنه "وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية".