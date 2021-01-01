تكشف إنتل عن مواصفات سلسلة كرت الشاشة Arc A لأجهزة الحاسب المكتبي

إستعرضت شركة إنتل مواصفات سلسلة كرت الشاشة Arc A التي تستهدف دعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المكتبي.
تشمل سلسلة كرت الشاشة الجديدة من إنتل A770 الذي يتضمن 32 من أنوية Xe، مع ذاكرة 16 جيجا بايت رام.
تقدم شركة إنتل اثنان من سلسلة كرت الشاشة Arc A7 المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي وهما A770 و A750 وهما إصدارات محدود لأجهزة الحاسب المكتبي، ولقد أكدت إنتل على أن كرت الشاشة A770 يتميز ب ACM-G10 مع 32 من أنوية Xe، بينما يأتي A750 بعدد 28 من الأنوية.
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