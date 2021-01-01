تكشف إنتل عن مواصفات سلسلة كرت الشاشة Arc A لأجهزة الحاسب المكتبي



إنتل إنتل

إستعرضت شركة إنتل مواصفات سلسلة كرت الشاشة Arc A التي تستهدف دعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المكتبي.



تشمل سلسلة كرت الشاشة الجديدة من إنتل A770 الذي يتضمن 32 من أنوية Xe، مع ذاكرة 16 جيجا بايت رام.



تقدم شركة إنتل اثنان من سلسلة كرت الشاشة Arc A7 المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي وهما A770 و A750 وهما إصدارات محدود لأجهزة الحاسب المكتبي، ولقد أكدت إنتل على أن كرت الشاشة A770 يتميز ب ACM-G10 مع 32 من أنوية Xe، بينما يأتي A750 بعدد 28 من الأنوية.

قد يعجبك أيضا...

كما يأتي إصدار A770 بذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6 أو 8 جيجا بايت رام، على أن تتميز الذاكرة بسرعة 17.5 جيجابت في الثانية، وبنطاق ترددي يصل إلى 560 جيجابايت / ثانية.أيضاً يتميز كرت الشاشة Intel Arc A750 بعدد 28 من أنوية Xe، بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6، بسرعة 16 جيجابت في الثانية، ونطاق ترددي يصل إلى 512 جيجابايت / ثانية.وتقدم إنتل الإصدار الثالث A580 بعدد 24 من أنوية Xe، مع ذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسرعة محدودة عند 1.7 GHz، ومن المقرر أن تؤكد إنتل لاحقاً على موعد إطلاق هذه الإصدارات للأسواق والأسعار.