تؤكد منصة انستاجرام انها تختبر ميزة إعادة النشر

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قد تأتي ميزة جديدة إلى انستاجرام تتيح للمستخدمين إعادة نشر منشورات الآخرين أو مقاطع Reels الخاصة بهم. تم رصد هذه الميزة من قبل محلل وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، الذي نشر لقطة شاشة على تويتر، إذ أظهر علامة تبويب ملف تعريف mew تسمى “إعادة النشر”.



وأكدت منصة انستاجرام لاحقًا أنها كانت تختبر الميزة في بيان إلى موقع TechCrunch.



في الوقت الحالي، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا للأشخاص لإعادة نشر المنشورات أو مشاركتها هي إضافتها إلى قصة تنتهي صلاحيتها في غضون 24 ساعة. ستعمل ميزة “إعادة النشر” الجديدة هذه عن طريق إرسال مقطع Reel معاد نشره إلى الصفحة الرئيسية لمتابعي المستخدم بدلاً من نشرها في القصص. تتمتع كل من منصتي Twitter و TikTok بميزة مماثلة خاصة بهما.

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ستكون ميزة إعادة النشر في قائمة المشاركة الخاصة بالمنشور أو الـ Reel وسيتمكن المتابعون من الرد على المحتوى المعاد نشره برسالة إلى إعادة الملصق. وفي الوقت نفسه، ستظهر علامة تبويب إعادة النشر في الملف الشخصي للمستخدم، ويمكن للمتابعين رؤيتها. قد يتمكن المستخدمون أيضًا من إضافة أفكار إلى إعادة النشر قبل مشاركتها.