أعادت شحنات الساعات الذكية سوق الأجهزة القابلة للارتداء إلى المسار الصحيح خلال الربع الثاني

شهدت شحنات الأجهزة القابلة للارتداء زيادة جيدة بنسبة 2.0? في الشحنات في الربع الأول من عام 2022، وفقًا للتقارير. ونتيجة للنمو، وصل حجم الشحنات إلى 41.7 مليون وحدة، مما يمثل عودة إلى النمو بعد انخفاض بنسبة 3.7? في الربع الأول.
وظلت الهند في المرتبة الثالثة في إجمالي شحنات الأجهزة القابلة للارتداء، متخلفة عن الصين والولايات المتحدة فقط، بحصة 15? لأول مرة.
ووفقًا لتقرير Canalys الجديد، زادت شحنات سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمية بنسبة 2.0? لتصل إلى 41.7 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2022. ونمت شحنات الساعات الأساسية والساعات الذكية بنسبة 46.6? و 9.3? على التوالي. ومع ذلك، شهدت الأساور الذكية الأساسية انخفاضًا حادًا بنسبة 35.5? في الربع الثاني من عام 2022.
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