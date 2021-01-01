أعادت شحنات الساعات الذكية سوق الأجهزة القابلة للارتداء إلى المسار الصحيح خلال الربع الثاني

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صورة الخبر: الساعات الذكية
الساعات الذكية

شهدت شحنات الأجهزة القابلة للارتداء زيادة جيدة بنسبة 2.0? في الشحنات في الربع الأول من عام 2022، وفقًا للتقارير. ونتيجة للنمو، وصل حجم الشحنات إلى 41.7 مليون وحدة، مما يمثل عودة إلى النمو بعد انخفاض بنسبة 3.7? في الربع الأول.

وظلت الهند في المرتبة الثالثة في إجمالي شحنات الأجهزة القابلة للارتداء، متخلفة عن الصين والولايات المتحدة فقط، بحصة 15? لأول مرة.

ووفقًا لتقرير Canalys الجديد، زادت شحنات سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمية بنسبة 2.0? لتصل إلى 41.7 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2022. ونمت شحنات الساعات الأساسية والساعات الذكية بنسبة 46.6? و 9.3? على التوالي. ومع ذلك، شهدت الأساور الذكية الأساسية انخفاضًا حادًا بنسبة 35.5? في الربع الثاني من عام 2022.

احتلت شركة أبل المركز الأول من حيث الشحنات، حيث تم شحن 8.4 مليون ساعة لتأمين 26.4? من السوق. في حين احتلت سامسونج المركز الثاني بشحن 2.8 مليون وحدة، بينما احتلت هواوي المرتبة الثالثة بـ 2.6 مليون شحنة.

تصدرت شركة Noise سوق الأجهزة القابلة للارتداء الهندية بحصة سوقية تبلغ 29?، تليها Fire-Boltt و boAt، اللتين تمتلكان 25? و 20? من أسهم السوق على التوالي. مكنت هذه الزيادة في المبيعات الهند من تحقيق أعلى حصة سوقية لها على الإطلاق بنسبة 15? في الربع الثاني من عام 2022.

المصدر: بوابه المتميز

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